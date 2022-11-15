loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«علي بابا» تتحفَّظ عن نشر مبيعات «يوم العُزّاب»


تحفّظت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية عن نشر أرقام المبيعات الكاملة لحدثها السنوي «يوم العزاب» للمرة الأولى في تاريخها، فيما يتسبب الاقتصاد البطيء بتراجع الطلب. ويعتبر «يوم العزاب» الذي أطلق عام 2009، أكبر حدث سنوي للتجارة الإلكترونية في العالم، مع تفوّقه على أحداث أميركية مماثلة مثل «بلاك فرايداي» و«سايبر مونداي» من حيث المبيعات. وبلغت مبيعات «علي بابا» العام الماضي 540,3 مليار يوان (76,1 مليار دولار). وأضافت أن نحو 290 ألف علامة تجارية شاركت في نسخة العام 2022، فيما قدّم التجار مستويات متفاوتة من الحسومات ابتداء من أواخر أكتوبر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة