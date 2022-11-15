«علي بابا» تتحفَّظ عن نشر مبيعات «يوم العُزّاب»

مال وأعمال

تحفّظت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية عن نشر أرقام المبيعات الكاملة لحدثها السنوي «يوم العزاب» للمرة الأولى في تاريخها، فيما يتسبب الاقتصاد البطيء بتراجع الطلب. ويعتبر «يوم العزاب» الذي أطلق عام 2009، أكبر حدث سنوي للتجارة الإلكترونية في العالم، مع تفوّقه على أحداث أميركية مماثلة مثل «بلاك فرايداي» و«سايبر مونداي» من حيث المبيعات. وبلغت مبيعات «علي بابا» العام الماضي 540,3 مليار يوان (76,1 مليار دولار). وأضافت أن نحو 290 ألف علامة تجارية شاركت في نسخة العام 2022، فيما قدّم التجار مستويات متفاوتة من الحسومات ابتداء من أواخر أكتوبر.

