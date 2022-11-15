البنوك الكويتية: «لنكن على دراية».. حقَّقت أهدافها المنشودة

مال وأعمال

سعيًا لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، تستمر للسنة الثانية على التوالي حملة التوعية المصرفية لنكن على دراية، وهي حملة توعوية أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية وعدد من المؤسسات والهيئات الرقابية بهدف التوعية بجملة من المواضيع المهمة في مجال الثقافة المالية وحماية عملاء البنوك.



بنك kib



جاء ذلك في بيان مشترك للبنوك الكويتية المشاركة في حملة التوعية المصرفية لنكن على دراية استهله نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في kib رائد جواد بوخمسين مشيراً إلى أن جهود التوعية المصرفية هي جزء من مسؤولية القطاع المصرفي تجاه المجتمع، المرتبطة بإثراء ثقافته المالية، وتنمية الفكر الاستثماري والاقتصادي بشكل عام، إيماناً بحق أفراده في التعرّف على هذا القطاع الحيوي، وتكوين معرفة شاملة حول كل ما يمكن أن تقدمه مؤسساته التي وثقوا بها، لمساندتهم كعملاء في إدارة أصولهم المختلفة ومتابعة شؤونهم المالية على نحو سديد.



بيت التمويل الكويتي



فيما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بيتك بالتكليف، عبد الوهاب عيسى الرشود، إن مواصلة دعم حملة لنكن على دراية يهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع.

مضيفًا أن جهود التحول الرقمي المتسارعة في الصناعة المصرفية صاحبتها تحديات جديدة تستدعي تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني من جانب، وتعزيز الوعي لدى العملاء من الجانب الآخر.



بنك الكويت الوطني



ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني (الكويت) صلاح الفليج إن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه شريكًا وفاعلًا أساسيًا في كافة المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وكافة الجهات المعنية. حيث دأب البنك على المساهمة الفاعلة في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع، مضيفًا أن الحملة تعد الأضخم على مستوى دول المنطقة.



بنك وربة



وحول هذه الحملة، قال شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي في بنك وربة إن البنك يحرص على نشر الثقافة المالية، وثقافة الادخار والاستثمار، إضافة إلى توعية العملاء بخدمات ومنتجات البنوك الإسلامية، وكيفية الاستفادة منها، مقدرًا مبادرة بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت لتوعية المجتمع بالمعاملات المالية والمصرفية.



بنك بوبيان



من جانبه نوه الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية ببنك بوبيان عبد الله التويجري بأهمية مثل هذه الحملات التوعوية لاسيما مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد بصورة كبيرة على الخدمات المصرفية الرقمية حيث قد يتعرض العميل لمحاولات احتيال منظمة ذات طبيعة عالمية مع ابتكار أساليب جديدة للاحتيال مما يتطلب مزيدًا من حملات التوعية، مشيرًا إلى دور الحملة في الوقوف أمام هذه الهجمات المنظمة على حسابات العملاء.



البنك الأهلي الكويتي



كما صرح الرئيس التنفيذي - الكويت في البنك الأهلي الكويتي لؤي مقامس بأن تطبيق أفضل الممارسات المالية والمعايير الأمنية من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الثقة في التعامل مع الجهاز المصرفي. وأن وجود بيئة آمنة لتنفيذ المعاملات الشخصية ستؤدي إلى مناخ مالي أفضل بشكل عام، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة وترقية ترتيبها في المعايير العالمية الرئيسية بالنسبة للشمول المالي، وهو ما تسهم فيه حملة التوعية المصرفية لنكن على دراية بصورة فعالة.



البنك الأهلي المتحد



أما عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي فقد رأت في حملة لنكن على دراية مبادرة هادفة لنشر الثقافة المالية، وثمنت الدور الكبير لهذه الحملة في تقديم محتوى توعوي يشتمل على تعريف العملاء بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك، والتوعية بحقوق العملاء الخاصة بعمليات التمويل الشخصي، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، إضافة إلى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ تكييش القروض والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها من المواضيع المهمة التي تزيد الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.



بنك برقان



بدوره أشار رائد الهقهق نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي في الكويت إلى حرص بنك برقان على دعم حملة لنكن على دراية منذ انطلاقها، مواكبًا بذلك رؤية بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. مؤكدًا أن التوعية المصرفية تتطلب جهودًا مستمرة للتعريف بدور البنوك، والحقوق والواجبات المصرفية المتعلقة بالعملاء، ومختلف الجوانب التوعوية المتعلقة بالثقافة المالية، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى الاطلاع على مواد الحملة والاستفادة منها، لتعزيز معرفتهم وثقافتهم المالية والمصرفية، وحماية أنفسهم وعائلاتهم من أي مخاطر مالية محتملة في المستقبل.



البنك التجاري



وفي ذات السياق أكدت رئيسة الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ أن حملة لنكن على دراية حققت نجاحاً متميزاً في عامها الأول والثاني، وعزت ذلك إلى أن الحملة قدمت مادة مبسطة ورسائل واضحة لتوعية عملاء البنوك ونشر الثقافة المصرفية والمنتجات والخدمات التي توفرها البنوك للعملاء.



بنك الخليج



وعلى صعيد متصل إلى جانب ذلك أكد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر أن الحملة التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، للعام الثاني على التوالي نجحت في تحقيق أهدافها المنشودة بنشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التوعية المصرفية لنكن على دراية بدأ في عام 2021 بإشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل،



حيث شمل البرنامج في عامه الثاني مجموعة من المواضيع منها التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء بطرق متنوعة، كما تناول التعريف ببعض أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويغطي البرنامج كذلك موضوع تشجيع الادخار من ضمن مواده الذي يسلط الضوء على أهمية الادخار وبعض طرق الادخار ووسائله، فضلا عن مواصلة التوعية بمواضيع البرنامج التي طرحت العام الماضي، وذلك بأسلوب جديد.



وأسهمت العديد من الجهات في إنجاح البرنامج من بينها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال والإدارة العامة للطيران المدني ووحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وشبكة المعلومات الائتمانية (Ci-net) ووحدات الجهاز المصرفي الكويتي، ودعم كل من شركة زين وشركة الاتصالات الكويتية (STC) وشركة أوريدو، إلى جانب دور شركة تمدين العقارية وشركة الوطنية العقارية ومجمع الحمرا.



ويمكن للراغبين الاطلاع على مواد حملة التوعية

المصرفية لنكن على دراية عبر منصات التواصل

الاجتماعي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية والموقع الإلكتروني للحملة: www.dirayakw.com.

