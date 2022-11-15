«اتحاد الاستثمار»: برنامج لإجراءات جمعيات الشركات المساهمة

مال وأعمال

من منطلق سعي «اتحاد شركات الاستثمار» الدائم لمتابعة كل التطورات والتشريعات والقرارات المعنية في عمل شركات الاستثمار، وخاصة تلك التي تصدر عن الجهات الرقابية، الذي يتمثل مؤخراً في تعميم هيئة أسواق المال رقم (11) لسنة 2022 إلى جميع الشركات المدرجة بشأن تطبيق قرار الهيئة رقم (139) لسنة 2022 بشـأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة؛ نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار البرنامج التدريبي «الإجراءات الفنية والإدارية للجمعية العامة في الشركات المساهمة» يومي 13 و14 نوفمبر 2022 لتدعيم جهود الجهات الرقابية في توعية الشركات لتطبيق قرار الهيئة.

وقد صرحت فدوى عادل درويش - الأمين العام بالإنابة بأن مبادرة الاتحاد لتنظيم هذا البرنامج جاءت لمساعدة مدراء الالتزام وأمناء سر مجلس الإدارة وغيرهم من المعنيين لدى الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة، على الالتزام بما ورد من تحديثات في تعميم وقرار الهيئة، وذلك سعياً للوصول إلى سلامة التطبيق، وأضافت أن أهم ما يميز هذا البرنامج أنه يجمع ما بين متطلبات جميع الجهات الرقابية والإشرافية بدولة الكويت بطريقة تسهل على الجميع التطبيق بدقة.

وقد قدّم البرنامج عماد عبدالله الحسين – أخصائي الحوكمة والتطوير المؤسسي، والذي يمتلك خبرة أكثر من 18 عاماً في مجالات الالتزام الرقابي وحوكمة الشركات والإفصاح والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم خلال البرنامج عرض لأهم الإجراءات الفنية والإدارية للجمعية العامة، بدءاً من التعريف بالجمعيات وأنواعها وأحكام واختصاصات كل منها، وقد ركز البرنامج على أفضل السبل لتطبيق ما ورد في قرار الهيئة رقم 139 لسنة 2022، من خلال استعراض جداول وأجندات وخرائط عمل لعقد الجمعيات العامة وفق تسلسل منطقي يتيح للمشاركين القدرة على المتابعة وترتيب الإجراءات بما يضفي القانونية على عقد الجمعيات وفق متطلبات الجهات الرقابية والإشرافية المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، كما تطرق البرنامج إلى آلية الإفصاح الجديدة عن الجمعيات العامة باستخدام النماذج المستحدثة من الهيئة لتتكامل مع الإجراءات المؤسسية ومواعيد الاستحقاق.

