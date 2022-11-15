«التقنية المالية» توفر حلولاً لا حدود لها من الإمكانيات والفرص

مال وأعمال

استعرض المشاركون في أول قمة لتقنية الأموال، أمس، أهمية الفرص التي تقدمها الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية والبنوك الكويتية خلال المرحلة المقبلة، كما طرحت القمة جلسات خبرات البنوك والشركات التي توسعت خارج البلاد ونجحت في المشهد الاقتصادي والأسواق التنظيمية المتنوعة والمتغيرة في استمرار. وركز المشاركون في القمة التي نظمتها «الجريدة»، على تقنية الأموال المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والفرص التي قد توفرها في المستقبل الى جانب التركيز على الفرص والتحديات الرقابية التي تواجه الشركات والحاجة الى تطوير مواز ومتكامل. وقد شهدت الفعاليات نقاشاً موسعاً بين المشاركين حول الفرص التي توفرها تلك الخدمات في الكويت. وشهد انطلاق القمة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر وعضو مجلس الأمة عالية الخالد ونائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر.

مسارات اقتصادية

في البداية، قال رئيس تحرير جريدة الجريدة خالد المطيري في كلمته ان القمة تهدف الى تحقيق معادلة جديدة تجمع ما بين صناعة المحتوى وتعزيز المعرفة وخلق شبكة تواصل تضع نتائجها في إطار يخدم قطاعات الدولة. واضاف ان قمة تقنية الاموال تحمل تفاصيل متشعبة ومنتجات متعددة تشكل احد اهم المسارات الجديدة التي يسير فيها الاقتصاد الحديث ودعم المبادرات وكفاءاتهم وخبراتهم الذين يشكلون قيمة حقيقية تسهم في انجاح المبادرات.

وذكر اننا «نعيش مراحل متسارعة من التطور الإعلامي والتحول الاقتصادي، فالإعلام يواصل مواكبة هذه المتغيرات التقنية والإلكترونية بتنويع قنوات الإعلام ونوافذه بأدواته وأفكاره من ناحية ومن ناحية أخرى موازية لها بخلق مساحات للنقاش الهادف الذي يجمع الكفاءات الوطنية في عالم الاقتصاد المتنوع بقطاعاته ويسلط الضوء على آفاق التحولات المالية التقنية وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الاقتصادالكويتي وتطوير أدوات المؤسسات الكويتية المصرفية والمالية والاستثمارية ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة.

حلول مصرفية واسعة

ومن جانبه، قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف المطوع في كلمته خلال القمة ان استراتيجيات «بيتك» تحرص على التركيز على دعم وتمويل الشركات والاستجابة للديناميكيات المتغيرة لطلب العميل والمنافسة، موضحا أهمية هذا القطاع في الاقتصاد والتنمية.

واضاف ان «بيتك» يقدم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي مختلف احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل الخدمات التمويلية النقدية مثل المرابحة والتورق والإجارة والتمويلات غير النقدية مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بأنواعها. واشار الى ان بيتك يوفر خدمات أخرى مثل نقاط البيع وكافة الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة التي تساهم بشكل كبير بتسهيل إدارة حسابات الشركة مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات البنكية وتحويل رواتب الموظفين والاطلاع على تقارير نقاط البيع بالإضافة إلى خدمات مصرفية إلكترونية متنوعة. واوضح ان أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تكمن بأنه يشكل نواة محتملة لولادة شركات كبيرة كما يساهم في توفير فرص عمل متنوعة للشباب الكويتي فضلا عن دوره باستخدام الموارد المحلية بدرجة كبيرة ودعم الموردين والتجار والدورة الاقتصادية المحلية كما يساهم بدعم سياسات الاكتفاء الذاتي في بعض السلع والخدمات وكذلك له دور في دعم الناتج القومي.

وبين المطوع ان بيتك حصل على تصنيف Market Leader في الخدمات المصرفية للشركات من مجلة يوروموني العالمية على مستوى الكويت وهو ما يؤكد مكانة «بيتك» المرموقة ونجاح الجهود في تلبية تطلعات الشركات عبر تقديم باقة متكاملة من الخدمات التمويلية المتميزة، والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.

ابتكارات التكنولوجيا

من جهته، أشار رئيس قطاع إدارة الاستثمار في كامكو إنفست سليمان الربيِّع، خلال إحدى جلسات المؤتمر «لقد شهدنا اضطراباً في معظم القطاعات مدفوعاً بالتكنولوجيا، في مجالات الاتصالات والرعاية الصحية والتمويل وغيرها.

وأوضح أنه لم تعد ابتكارات التكنولوجيا المالية تغيير نظم المدفوعات والإقراض فحسب، بل أدت إلى (1) إضفاء الطابع الديموقراطي، (2) اللامركزية، و(3) الابتكار في طرق جمع رأس المال (كما هو الحال في التمويل الجماعي)، والإقراض (كما هو الحال في الإقراض الرقمي)، وإدارة الثروات (كما في مفهوم الـ robo-advisory، والتأمين (تجميع التأمين والغاء التفاعل البشري)، وحتى العقارات (المراقبة الرقمية، الترميز) وأضاف أن ما يقارب 24% من الناس حول العالم على دراية ببتكنولوجيا. الـ Blockchain أو سلسلة الكتل بحلول عام 2024، من المقرر أن تصل تقنية blockchain إلى 20 مليار دولار أميركي. وتابع أنه قبل عقد من الزمان، لم نكن نتخيل أن هذه التطورات التكنولوجية الجديدة ستتنافس مع البنوك ولكن هذا الآن حقيقة واقعة. وأشار الربيع إلى أن الخدمات المالية، مهما بدت قديمة، كانت دائمًا في طليعة استخدام التكنولوجيا، من خلال تحسين ترابطها ومنتجاتها وأنظمتها أو وجودها عبر الإنترنت. وقال «قد لا يرى المستخدمون العاديون هذا، وذلك ببساطة لأن الابتكارات التكنولوجية في الخدمات المالية تركزت في الأنظمة والعمليات في الواجهة الخلفية والوسطى وليس في الواجهة الأمامية الظاهرة للعميل». وأضاف «بغض النظر عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (التي يتجاوز الـ 20 عامًا)، كان آخر ابتكار يركز على المستهلك هو بطاقة الائتمان التي نشأت في الخمسينات من القرن الماضي». وبيّن أن ما نراه من تقنيات وحلول وشركات التكنولوجيا المالية يمثل تهديدًا كبيرًا للواجهة الأمامية للخدمات المالية. ونوه إلى أن هذه التقنيات تمثل عمليات أكثر كفاءة، أخطاء أقل، وتحسينا في خدمة العملاء والأمان. وقال من السهل ملاحظة مساهمة وتأثير التكنولوجيا المالية الحالية والمستقبلية في القطاع المصرفي، لا سيما في المجالات التالية: تعزيز التنافسية، حسن جودة خدمة العملاء، خدمة 24/7، تقليص عدد الفروع للبنوك والموارد البشرية، فتح فرص استثمارية جديدة وتوفير الأمن الشامل وتحسين عمليات إدارة المخاطر.

