عبدالعزيز البابطين: التقنيات المالية لا حدود لها

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي في شركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين، إن «التقنية المالية لا حدود لها، إذ تشمل العديد من الحلول بشكل يوفر التنوع في الإمكانيات والفرص و بلا شك كل ما يخص إمكانية تقديم خدمات مطورة وجديدة لتحسين وتطوير تجربة العملاء».

أضاف البابطين في كلمته خلال ( قمة تقنية الاموال) ان اوريدو تعد من الشركات الرائدة والسباقة في قطاع الاتصالات لتوفير هذه الخدمات المالية بالتعاون مع قطاع القطاع المصرفي والمالي في الدولة».

وشدد على أن «(القمة) تسهم في توضيح الفرص المتاحة التي يحملها المستقبل لـOoredooـ الكويت والكشف عن توجهاتنا الاستراتيجية في توفير تجربة مميزة مع علامة تجارية مطورة تقنياً بخدماتها ومنتجاتها».

واضاف أن القمة أسهمت في توضيح الفرص المتاحة التي يحملها المستقبل لـOoredoo الكويت و الكشف عن توجهاتنا الإستراتيجية في توفير تجربة مميزة مع علامة تجارية مطورة تقنياً بخدماتها ومنتجاتها».

