الشارخ: 50 مليون دولار حجم الاستثمارات المبتكرة في الربع الثالث

مال وأعمال

أفاد فهد الشارخ وهو شريك اداري في صندوق كامكو إنفست للاستثمار في الشركات المبتكرة بأن متوسط حجم صناديق الاستثمارات المبتكرة في الولايات المتحدة نما بنسبة 38.9% عن العام الماضي ليبلغ 50 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022. وأوضح أن هذا يشير إلى أن الالتزامات الرأسمالية موجودة بكثرة.

وأضاف شهدت المرحلة المتأخرة من دورة الاستثمارات المبتكرة تأثير التقلبات الاقتصادية أكثر من أي صعيد آخر في السوق». وأوضح أن الصناديق التي تقل قيمتها عن 250 مليون دولار تفوقت بشكل ملحوظ خلال الأرباع المالية الأربعة الماضية، وفقًا لتقرير أداء الصندوق العالمي لعام 2022 الصادر عن «PitchBook». وأضاف «الصناديق الأكبر تولد رسومًا أعلى، بغض النظر عن كيفية أدائها. الصناديق الأصغر، من ناحية أخرى، ستحتاج إلى التركيز أكثر على أداء المحفظة لتوليد النقد من خلال الفوائد المنقولة، فان تحقيق عوائد كبيرة من خلال صندوق كبير يعد أكثر صعوبة. وتابع «في حين أن الانكماش الاقتصادي قد يجعل من الصعب على الصناديق الكبيرة تحقيق عمليات الخروج الضخمة المطلوبة والاليات الأصغر ليست محصنة ضد التحديات التي يطرحها السوق الحالي». وذكر أن متوسط تقييم المرحلة المتأخرة من دورة الاستثمارات المبتكرة انخفاضًا بنسبة 29 % عن الربع الأول. وظلت التقييمات الأولية والمراحل المبكرة عند المستويات المرتفعة التي تحققت في عام 2021 فيما استثمر مع أفضل مديري الثروات.

