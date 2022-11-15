العثمان: عملاء «وياي» تخطوا المستهدف بأكثر من 300 %

مال وأعمال

بين المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان أن البنوك الكويتية بدأت تحولها الرقمي منذ عدة سنوات ونجحت في تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية وتراكم لديها الخبرات والكوادر البشرية المتميزة ما انعكس على حجم المنافسة في السوق على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية ما جعل القطاع المصرفي الكويتي رائداً في ذلك المجال على مستوى المنطقة.

وأشار العثمان إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة تُعد أحد مظاهر التطور الطبيعي لذلك التحول الرقمي والمسار الطبيعي لتطور التكنولوجيا المالية المتسارع الذي تميزت البنوك الكويتية بمواكبته وقدمت خدمات ومنتجات رقمية رائدة وحلول دفع متطورة، وقال ان عملاء «وياي» تخطوا المستهدف بأكثر من 300%.

وقال خلال الجلسة النقاشية بعنوان «الفرص من الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية»: «مستعدون لجيل قادم من التكنولوجيا المالية بفضل قدراتنا الهائلة وفي ذلك الصدد قمنا بتأسيس مختبرنا الرقمي الذي يمثل جسر التواصل مع المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية بما يساعدنا على تحسين طريقة عملنا وتقديم خدمات أفضل بالإضافة إلى إثراء تجربة عملائنا».

وأكد العثمان أن جائحة كورونا في 2020 جاءت لتسرع من وتيرة تقديم الخدمات الرقمية واستفاد من تلك التغيرات من كان أكثر استعداداً ببنية تحتية تكنولوجية قادرة على تعزيز التطوير والتحسينات والخدمات الرقمية المطلوبة لتلبية احتياجات العملاء وحفزت المتأخرين قليلاً للإسراع بالإنفاق على الاستثمار في تطوير قدراتها بشكل أكبر.

كما أحدثت الجائحة نقلة نوعية على صعيد الجهود الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية حيث أصبح إتمام المعاملات إلكترونياً مساراً إجبارياً وقد استفاد القطاع المصرفي وجميع مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية من ذلك التطور الهائل.

وقال العثمان: «لم يكن لذلك التطور أن يتم دون التطور الكبير والجهود المتميزة من بنك الكويت المركزي الذي سارع إلى توفير بيئة تنظيمية ورقابية تسهم في الدفع بمسار التحول الرقمي حيث أطلق في 2018 الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية بما يسمح بتعزيز طرح منتجات وخدمات ونماذج أعمال رقمية متطورة مع الحفاظ على سلامة الصناعة المصرفية واستمر مواكبة كل ما هو جديد ووافق المركزي أخيراً على اختبار منتجات جديدة ضمن البيئة الرقابية التجريبية من بينها اختبار منتج جديد بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة في أغسطس الماضي».

وأوضح العثمان أن تلك التطورات كان لها تأثير واضح ودفعت العملاء إلى زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في إتمام كل المعاملات وأصبح هناك ثقافة رقمية تتسع وتترسخ لدى شرائح أكبر من العملاء ولا تقتصر فقط على الشباب.

وأشار إلى أن التطور قد انعكس على طبيعة إتمام المعاملات المصرفية لدى كل العاملين في الصناعة بالكويت، ولدينا في الوطني، زاد ذلك الاعتماد بشكل أكبر في ظل الحجم الهائل من الخدمات والتحسينات التي طبقناها وقدمناها لعملائنا وخاصة على صعيد خدمة الوطني عبر الموبايل ما ساهم في استحواذ القنوات الرقمية على 98% من إجمالي المعاملات المصرفية بنهاية العام الماضي.

