صائدة الجوائز الموسيقية

الاخيرة

فازت مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت بـ 4 جوائز في حفل توزيع جوائز إم.تي.في للموسيقى الأوروبية ، بما في ذلك أفضل فيديو لمدة 10 دقائق عن أغنيتها المصورة أول تو ويل كل شيء على ما يرام.



وقد فازت سويفت بجائزة أفضل فنان، وأفضل موسيقى بوب، وأفضل فيديو، وأفضل فيديو طويل.

وفازت أيضاً نيكي ميناج بجائزتين لأفضل أغنية وأفضل موسيقى هيب هوب، وفاز منسق الأغاني الفرنسي، ومنتج التسجيلات ديفيد جوتا بأفضل جائزة إلكترونية، وأفضل تعاون.



وفاز نجم البوب البريطاني هاري ستايلز في فئة أفضل بث مباشر، وفازت لاليزا مانوبان المولودة في تايلند بجائزة أفضل موسيقى كورية شعبية. وفازت فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية بفئة أكثر معجبين.