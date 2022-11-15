موسم قطاف الزيتون.. مناسبة عائلية للأردنيين

الاخيرة

فتحت معاصر الزيتون العاملة في الأردن أبوابها لاستقبال الثمار واستخلاص الزيت الذي يعد مادة غذائية رئيسية على موائد الأردنيين ومصدر دخل للمزارعين والاسر أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.



وتشكل شجرة الزيتون نحو 20 في المئة من الأراضي المزروعة ونحو 75 في المئة من الأشجار في الأردن وتنتج سنويا ما بين 25 الى 30 الف طن من زيت الزيتون تكفي احتياجات الأردنيين ويتم تصدير جزء منها.



كما يشكل شجر الزيتون الذي يتركز بكثرة في مناطق وسط وشمال المملكة مصدر دخل لعدد كبير من الاسر الأردنية التي تعوّل على هذه الشجرة لسد احتياجاتها من ثمار الزيتون والزيت وتحقيق عوائد مادية ببيع الفائض في السوق.