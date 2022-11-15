loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

موسم قطاف الزيتون.. مناسبة عائلية للأردنيين


فتحت معاصر الزيتون العاملة في الأردن أبوابها لاستقبال الثمار واستخلاص الزيت الذي يعد مادة غذائية رئيسية على موائد الأردنيين ومصدر دخل للمزارعين والاسر أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.

وتشكل شجرة الزيتون نحو 20 في المئة من الأراضي المزروعة ونحو 75 في المئة من الأشجار في الأردن وتنتج سنويا ما بين 25 الى 30 الف طن من زيت الزيتون تكفي احتياجات الأردنيين ويتم تصدير جزء منها.

كما يشكل شجر الزيتون الذي يتركز بكثرة في مناطق وسط وشمال المملكة مصدر دخل لعدد كبير من الاسر الأردنية التي تعوّل على هذه الشجرة لسد احتياجاتها من ثمار الزيتون والزيت وتحقيق عوائد مادية ببيع الفائض في السوق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة