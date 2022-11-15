الرجل «البيتوتي».. سبب للمشكلات الزوجية

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يرى مستشارو العلاقات الأسرية أن محاولات الزوجة لجعل زوجها الذي يحب المكوث في البيت يخرج من المنزل غالبا ما تبوء بالفشل، خاصة إذا كان من النوع الذي يرسل ملاحظاته في كل اتجاه، ويحشر أنفه في أمور لا تعنيه، ما يتسبب في إثارة الخلافات بينه وبين زوجته.



ويؤكد الخبراء أن إلحاح الزوجة على زوجها بمغادرة البيت كثيرا ما ينتهي إلى نتيجة عكسية، حيث يغلق باب الغرفة على نفسه ويستمتع ببقائه في البيت، بينما تكون هي قد ارتفع ضغطها دون أن تحقق أي نتيجة، لاسيما إذا كان الزوج يقضي ساعات قليلة في العمل.

ويرى خبراء علم النفس أن الرجل الذي يحب البقاء في المنزل بطبعه دائم الانتقادات وكثير الملاحظة، ولا يكف عن إبداء آرائه وأوامره سواء في ما يتعلق بنظافة المنزل أو تصرفات الأطفال أو مواعيد الوجبات الغذائية، وهو ما يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فتور العلاقة الزوجية وظهور العديد من الخلافات بين الزوجين.



ويؤكد خبراء ان بقاء الزوج في المنزل يؤدي إلى حدوث بعض المشكلات، نظرا لتركيزه على أتفه الأمور مما يضفي جوا من الكآبة، ويرى الخبراء أن فتور العلاقة الزوجية يفقدها أهم خصائص النجاح وهو التغيير، فلا تستطيع المرأة أن تعيش حياتها البسيطة بهدوء، لأن وجود الزوج بشكل دائم يعتبر عائقا يعوقها عن أداء مهامها المنزلية بحرية.

وينصح الخبراء المرأة بأن تستفيد من الوقت الطويل الذي يمضيه زوجها في المنزل، فتحاول تكليفه بمهمات تصليح وصيانة بعض الأمور المنزلية والكهربائية، ومساعدتها في الأعمال المنزلية وفي تدريس الأبناء.