«آيفون» تطلق طلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية

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أعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة، اعتزامها إضافة خاصية طلب النجدة الطارئة عبر الأقمار الاصطناعية إلى أحدث جيل للهواتف الذكية آيفون 14 وآيفون 14 برو، في وقت لاحق من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنها استثمرت حوالي 450 مليون دولار لدعم التقنية الجديدة.



وقالت آبل، إن الخدمة الجديدة ستتيح للمستخدمين الاتصال لطلب المساعدة والإبلاغ عن موقعهم وتبادل المعلومات حول الموقف الموجودين فيه مع جهات الإغاثة. وفي الأحوال الجوية الجيدة، يمكن للرسائل الوصول إلى الجهة المقصودة عبر الأقمار الاصطناعية خلال 15 ثانية.

كما أن استثمارات آبل، في هذه الخدمة ستساعد في توسيع وتحسين شبكة الأقمار الاصطناعية والاتصالات الخاصة بشريكتها غلوبال ستار، التي تشغل 24 قمراً صناعياً لأغراض الاتصالات.



ولم يتحدد الموعد الدقيق لإطلاق خدمة طلب الإغاثة العاجلة عبر الأقمار الاصطناعية في هواتف آيفون، رغم أن آبل قالت إنها ستتطلب تحديث نظام التشغيل آي أو إس 16 للهواتف الذكية خلال الشهر الحالي. وسيبدأ توفير الخدمة لأي شخص في الولايات المتحدة وكندا.



وستكون الخدمة متاحة للجميع باستخدام الهاتف الذكي آيفون 14 وآيفون 14 برو. وستستبعد الشركة الهواتف المبيعة في الصين وهونغ كونغ ماكاو.