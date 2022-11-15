سباق لـ «أسرع نادل» في بوينس آيرس

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شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس سباق أسرع نادل الذي تنافس فيه المتسابقون وهم يحملون صواني عليها مشروبات.

وشارك في السباق الذي أقيم في شارع مايو أكثر من 100 نادل ونادلة قدموا من مناطق مختلفة من أنحاء البلاد.



وفيما ركض البعض من أجل الفوز بالمرتبة الأولى، حاول آخرون الوصول إلى خط النهاية بخطوات أبطأ لكن ثابتة حرصا على عدم إسقاط محتويات الصينية التي يحملونها بيد واحدة. وتنافس الرجال والسيدات ضمن فئتين مختلفتين لمسافة نحو كيلومتر واحد أملا في الفوز.



وتم منح كؤوس وميداليات وجوائز مالية للفائزين بالمسابقة.

وتلقى هذه التظاهرات حضور وسائل الإعلام وفعاليات أخرى مهتمة بهذه المهنة التي تنخرط فيها شريحة مهمة داخل المجتمع.