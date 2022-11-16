الأربعاء 16 نوفمبر 2022 ,22 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أين تذهب هذاء المساء؟
معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45
• المكان: أرض المعارض في مشرف • التاريخ: 16 نوفمبر 2022
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