.. «القصاص حياة»

الأولى

بعد 5 سنوات من تنفيذ آخر عمليات اعدام في الكويت، من المقرر ان تشهد المقصلة اليوم اعدام 7 متهمين صدرت بحقهم أحكام نهائية.

من جهة أخرى، وافقت النيابة العامة امس على إخلاء سبيل المتهمين في فرعية شمر مع إلباسهم سوار التتبع وذلك بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية وتحديد مساحات حرية تنقلهم وتحركهم على أن يكون التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل.



الى ذلك وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب د. عبيد الوسمي فيما رفض رفعها عن النائب حامد البذالي. وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن الوسمي بموافقة 33 عضوا وعدم موافقة 17 عضوا، وأظهرت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب البذالي عدم موافقة 31 عضوا وموافقة 19 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.



من جهتهم طالب نواب من الحكومة خلال مواصلة مناقشة الخطاب الأميري وضع آليات تضمن تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق العدالة في تسكين المناصب القيادية، وحسن إدارة موارد الدولة ووضع حلول حاسمة للقضية الإسكانية، والأمن الغذائي والمائي والتعليم والصحة ومكافحة الفساد وتحسين الرواتب والسياحة والترفيه.



من جانبه، أكد عضو لجنة الأولويات النائب أحمد لاري أن البديل الاستراتيجي يعالج مسألة التسكين في المناصب العامة، وأن لجنة الاولويات ستعطي أولوية للقوانين المتعلقة بالبديل الاستراتيجي وتعيينات القياديين.