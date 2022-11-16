قمة الـ 20.. غذاء العالم ليس سلاحاً

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بالي (إندونيسيا) - الوكالات: نددت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في جزيرة بالي في إندونيسيا بحرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على العالم، في حين حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من استخدام الغذاء كسلاح. وقالت المسودة إن الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من 8 أشهر تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي.

وكشف مشروع البيان الختامي للقمة التي تختتم اليوم أن الدول المشاركة في قمة بالي ستندد بالآثار السلبية للحرب في أوكرانيا في ما يتعلق بالغذاء والطاقة والتضخم وغيرها. بيد أن المسودة تشير إلى وجود مواقف مختلفة للدول الأعضاء بشأن الحرب في أوكرانيا.

وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية وأكدها دبلوماسي أوروبي «إدراكا منا بأن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل القضايا الأمنية فإننا ندرك أن القضايا الأمنية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي».

وتدعو مسودة البيان إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي توصلت إليه أوكرانيا وروسيا في يوليو الماضي بوساطة تركيا والأمم المتحدة، والذي ينتهي السبت المقبل.

كما أكد مشروع البيان الختامي لقمة العشرين أن «حقبة اليوم يجب ألا تكون حقبة حرب»، وقال إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد غير مقبول.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام القمة: «علينا، وبحزم، معارضة تسييس مشكلات الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة»، بينما كرر في الوقت ذاته التعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية.

وشدد على أن «تحديد خطوط فكرية وإثارة الخلافات بين التكتلات والفصائل السياسية لن يؤدي إلا إلى تقسيم العالم وعرقلة تقدّم البشرية».

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعا خلال افتتاح القمة إلى تجنب حرب عالمية أخرى، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال إن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن «أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية».

وحث ويدودو، القادة والزعماء على عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب، وشدد على الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية.