ديوان الخدمة للجهات: استعجلوا صرف «الصفوف الأمامية»

الأولى

خاطب ديوان الخدمة المدنية المؤسسات المستحقة لمكافأة الصفوف الامامية من اجل تجهيز بيانات منتسبيها وفقاً للآلية المعتمدة في هذا الشأن تمهيدا للتدقيق عليها ومراجعتها ليتسنى صرفها لهم بأسرع وقت.

وأكد الديوان حرصه على الانتهاء من اجراءات صرف تلك المكافأة لمستحقيها من منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام إضافة إلى موظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وشركة الخطوط الجوية الكويتية والشركة الوطنية لخدمات الطيران تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وذكر انه خاطب الجهات المعنية لتجهيز بيانات المستحقين للمكافأة ليتسنى صرفها في أسرع وقت.