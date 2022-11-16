«نزاهة»: رسائل إيجابية لتشكيل سلوك الشباب

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 الذي يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري خلال الفترة من اليوم إلى 26 نوفمبر على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.

وأكدت (نزاهة) أهمية هذا الحدث الثقافي الذي يقام سنويا باعتباره منبرا للمعرفة والتثقيف، مشيرة إلى إيمان الهيئة وحرصها الشديد للمشاركة ودعم الجهود الوطنية للتوعية والتثقيف والتي تتماشى مع الأهداف الواردة في قانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية وتعريف الجمهور بأهداف واختصاصات (نزاهة) والرد على الاستفسارات الواردة من الجمهور. وأوضحت (نزاهة) أن مشاركتها تأتي حرصا على التواصل المستمر مع الجمهور الكريم والعمل على تكثيف جهود نشر الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه وتثقيف المجتمع بأهدافها واختصاصاتها وإبراز الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والوقاية منه على الصعيد الوطني المتمثل في تقديم البلاغات وإقرارات الذمة المالية وبرامج الوقاية والتوعية والتثقيف عبر تبسيط المفاهيم ذات الصلة لأفراد المجتمع. وأضافت: ستطرح (نزاهة) عبر مشاركتها بالمعرض إصدارات توعوية عبارة عن مجموعة قصصية تخص شريحة الأطفال تستهدف تبسيط بعض المفاهيم والقيم الإيجابية للطفل، كالنزاهة والمواطنة الصالحة إذ تساهم هذه القصص في توجيه رسائل إيجابية وخلق تساؤلات للقارئ الصغير حول عدد من المفاهيم والمواقف، التي من الممكن أن يمر بها الطفل في حياته وتعمل على توجيهه بشكل صحيح نحو التعامل معها ما يسهم في تشكيل سلوكيات إيجابية ومواقف ذاتية صحيحة. وأكدت أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع تفعيل أولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 – 2024 بنشر وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد والوقاية منه.

