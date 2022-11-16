تأجيل تخصيص أراضٍ للمستشفيات الخاصة

وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم بشأن العقارات المهجورة لحين ورود تقرير لجنة العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط والمهجورة، فيما أجلت تخصيص أراض حكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات أهلية في مختلف محافظات الكويت. ووافقت كذلك برئاسة العضو د. حسن كمال على الاقتراح المقدم بشأن التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات الكلفة، ووافقت على تعديل ملاحظات جدول توزيع قسائم المخطط الهيكلي في مشروع تنظيم القطعة رقم 2،1 في منطقة السالمية. وأبقت اللجنة على الجدول الموافقة النهائية على مشروع القطع التنظيمية لاجزاء العقارات الغير منظمة في القطعة رقم 9 في منطقة الفنيطيس، لحين دعوة وزارتي الكهرباء والأشغال، فيما حفظت كتاب وزارة الداخلية بشأن دعوة الاجتماع الرابع للجنة الفنية. من جهة أخرى قال مدير إدارة السلامة في فرع بلدية محافظة الأحمدي طارق العدواني: إن الإدارة نفذت جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات في أعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية. وأوضح أن الجولة التي ترأسها على القسائم قيد الإنشاء في منطقة جابر العلي، تبين خلالها وجود أنقاض إلى جانب عدم التزام العمالة بارتداء أدوات السلامة.

