الأنصاري: «التعاونيات» تدعم المواهب الشبابية

وطن النهار

انطلقت فعاليات مؤتمر بطولة رواد كرة القدم الذى تنظمه رابطة هواة كرة القدم، وأكد أمين سر جمعية الروضة وحولي عمر الانصاري، على دور الجمعيات التعاونية في دعم الفعاليات والبرامج في مختلف انشطتها لاسيما الرياضية منها، مشددا على أهمية تقديم الدعم للشباب والرياضة بكل انواعها.

وقال على هامش حضوره المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء امس الاول في مقر رابطة اعضاء هيئة التدريس بمنطقة العديلية، ان جمعية الروضة وحولي، احد الداعمين والرعاة لهذه البطولة، مشيرا إلى ان الإدارة ولجنة التنظيم في البطولة الأكثر احترافية كأي نادٍ أو فريق متخصص بالدرجة الاولى بما يعزز تطوير الرياضة في الكويت. وأضاف: جمعية الروضة داعمة للفعاليات الرياضية في المنطقة وللمساهمين وكل ما يخص الشباب والرياضة وتأكيدا لهذا الامر اطلقت جمعية الروضة وحولي التعاونية فعاليات (جاهزين لكأس العالم)، كما اطلقنا اول جمعية تعاونية في الكويت لبيع تذاكر كأس العالم وبسعر مدعوم من الجمعية وفخورين بأن نكون اول جمعية بمبادرة من مجلس الادارة وكذلك عمل مسابقات للبطولة المفتوحة للمساهمين وابناء المنطقة ( توقع النتيجة واربح ) وتوقعاتي ستشهد فعاليات البطولة منافسة رياضية للوصول الى السوبر والكأس والبطولة. من جانبه، أعلن رئيس اللجنة المنظمة فهد الانصاري، تميز تنظيم اللجنة المنظمة للدوري ونجاحها في بطولات كرة القدم وخاصة البطولة الرمضانية وعمل دوري كنظام المحترفين درجة اولى ودرجة ثانية والكأس السوبر والتصفيات. وقال ان كرة القدم من اهم الرياضات في الكويت ملقيا الضوء على التغييرات التقنية مستشهدا بملفات الدول التي تسعى لدعم وتشجيع هذه البطولات و لفت انظار العالم مع اقتراب بطولة العالم لكرة القدم وتنظيم قطر لكأس العالم.

