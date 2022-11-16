وزير التربية: أهل الكويت يعتنون بعمارة المساجد في الداخل والخارج

وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني ان تصاميم المساجد في الأبحاث العلمية بين الماضي والحاضر والعصرنة امر يدعو الى التأمل والتفكر في قدسية هذه الأماكن ومكانتها العظيمة في نفوس المسلمين.

جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عن راعي المؤتمر العالمي لعمارة المساجد بنسخته الثالثة تحت شعار (المسجد.. مبنى عابر للثقافات) سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والذي تستضيفه كلية العمارة بجامعة الكويت بالشراكة مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد وجمعية المهندسين الكويتية ويستمر ثلاثة أيام.

وقال ان جلسات المؤتمر ستناقش حاضر تصاميم المساجد المحلية والعالمية وما سيطرأ عليها في المستقبل من تغييرات تناسب العصر ودورها الكبير المرتبط بماضي المجتمعات المسلمة وحاضرها.

وأضاف: «لنا في هذا المقام ان نستذكر ما جبل عليه اهل الكويت من عناية واهتمام في عمارة المساجد بالكويت واصقاع العالم المختلفة راجين بذلك مرضاة الله» داعيا الله تعالى ان يديم نعمة الامن والامان في ظل سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الآمين حفظهما الله جميعا.

واعرب عن سعادته البالغة في احتضان الكويت للمؤتمر بنسخته الثالثة ورعايتها له والحرص على نجاحه بتشريف كوكبة من العلماء والباحثين المهتمين في عمارة المساجد.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس أمناء الجائزة الأمير سلطان بن سلمان في كلمة مسجلة ان دولة الكويت بلد متقدم متحضر ورائد دائما لكل ما هو جديد في شتى المجالات الانسانية و«خاصة في مجال العمارة وفنونها».

وأضاف ان عمارة المساجد في هذا العصر تعيش نقلة ومرحلة جديدة «ودائما ما نقول ان العناية في المساجد أهم من العناية في بيوتنا لانها بيوت الله تعالى» معربا عن سعادته بانعقاد مثل هذا المؤتمر المعني بالمساجد.

وأوضح ان المؤتمر ينعقد من اجل مناقشة المتغيرات التي تعيشها المجتمعات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئة والطاقة إضافة الى المجتمع المحيط بالمسجد مع تنامي وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها.

