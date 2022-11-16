مهدي: 9 محاور رئيسة لاعتماد المدن الصحية

وطن النهار

قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان الكويت تبنت مبادرة المدن الصحية وتم انشاء مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة في عام 2014، مبينا أن المبادرة مجتمعية تهدف إلى تحسين صحة المجتمعات من خلال العمل على المحددات الاجتماعية للصحة.

وأوضح خلال عقد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع مكتب النظم الصحية بوزارة الصحة حلقة نقاشية حول التمويل المستدام للمدن الصحية بحضور ومشاركة مجموعة من الجهات من القطاعين العام والخاص، أن منظومة العمل في المبادرة تقوم على تسعة محاور أساسية تضم ثمانين معياراً، موضحا أنه للحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية يجب على المدينة الصحية استيفاء 80% من هذه المعايير على الأقل. وأضاف أن أحد هذه المحاور هو توفير مورد مالي مستدام للمدينة يمكنها من التخطيط وتنفيذ البرامج المختلفة ومنذ البدء بالعمل في المبادرة في دولة الكويت كانت هناك محاولات لوجود هذا المورد المالي المعتمد من الدولة، مبينا أن جميع هذه المحاولات لم تنجح في إيجاد هذا المورد حتى الآن.

وأشار مهدي إلى أن وجود مورد مالي مستدام للمدن الصحية سوف يساهم بشكل محوري في استقامة العمل في منظومة المدينة الصحية ويساعد على تحقيق أهداف المدينة الصحية من خلال تشغيل مشاريع وبرامج المدينة، موضحا أن هذا سيؤدي إلى الوصول لمعايير المدينة الصحية ويصب في اكتمال التنظيم المجتمعي للمدينة في جوانب تعيين موظفين في مكتب المدينة الصحية والصرف على احتياجات المدينة في جوانب عدة اعلامية ومجتمعية بالإضافة لإعطاء المدينة القدرة على التخطيط المستقبلي الاستراتيجي وتبني أفكار إبداعية مستقلة.

