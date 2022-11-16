الخبيزي: 19 مليار دولار استثمارات كويتية في ألمانيا

وطن النهار

أشاد نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير وليد الخبيزي بالعلاقات الكويتية - الالمانية، مستذكرا الموقف الألماني الداعم للكويت إبان فترة الغزو العراقي الغاشم ، لافتا الى التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واشار في تصريح صحافي على هامش حضوره حفل السفارة الالمانية الى الزيارة المرتقبة لوزير الدولة الألماني الدكتور توبياس ليندنر للكويت غدا الخميس والتي تشكل فرصة لبحث المواضيع الثنائية وسبل تعزيز التعاون فيها الى جانب مستجدات الاوضاع الإقليمية والدولية.

وذكر ان حجم الاستثمارات الكويتية في المانيا تزيد على 19 مليار دولار وأيضا استثمارات القطاع الخاص في المانيا وهذا دليل على ثقة المستثمر الكويتي سواء الحكومي او الخاص بالبيئة الاستثمارية الامنة والجاذبة في المانيا، لافتا في هذا السياق الى حجم تواجد الشركات والاستثمارات الألمانية في الكويت والتطلع الى زيادتها.

وقال ان المانيا تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين الكويتيين وتستقطب الآلاف منهم للسياحة ولتلقي العلاج. مشيدا بدعم المانيا لملف الشنغن لدولة الكويت والتطلع لمواصلة هذا الدعم للوصول الى الاعفاء.

ولفت الى ان عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين 31 اتفاقية في مختلف المجالات. مشيرا إلى وجود عدد من الطلبة الكويتيين في المانيا، من مدنيين وعسكريين، حيث يتواجد 19 طالبا.

من جانبه قال سفير المانيا الاتحادية لدى البلاد هانس كريستيان رودولف فرايهير فون ريبنيتسر قي كلمة ألقاها أمام الحضور ان علاقتنا الثنائية تشكل قصة قوية في عالم غير مستقر بشكل متزايد ، مشيرا إلى ضرورة تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والثقافية والشخصية بما يتجاوز مجرد «الحياة الطبيعية».

واضاف نواجه جميعًا تحديات مشتركة مثل - تغير المناخ ، ونقص الطاقة والمياه ، وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي،داعيا للتعامل معها بشكل جماعي.

ولفت الى ان البلدين سيحتفلان في عام 2024 بالذكرى الستين لإقامة علاقتهما الدبلوماسية داعيا للاستعداد لهذا الحدث التاريخي.

واعرب عن امتنانه لسمو الأمير وسمو ولي العهد وكذلك لوزير الخارجية ووزارة الخارجية على كل دعمهم الثابت والسخي متطلعا إلى فتح مجالات جديدة في العلاقات بين البلدين وعن المناسبة ذكر ان بلاده تحتفل بالذكرى الثانية والثلاثين لوحدة ألمانيا، مشيرا الى انه وصل الكويت منذ اسابيع قليلة فقط وان هذا الاحتفال جاء بعد انتهاء جائحة كورونا.

