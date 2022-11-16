loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مسؤول أميركي: نشيد بدور الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر


أشاد نائب مدير إدارة مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأميركية براين ماركوس بدور دولة الكويت في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر واتخاذ ما يلزم لمنعها والحد من انتشارها.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به ماركوس عقب زيارته إلى مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة بهدف التعرف على آلية عمل المركز والاطلاع على الإجراءات المتخذة للحد من خطر جريمة الاتجار بالبشر.
ونوه ماركوس بمساعي الكويت بكل جهاتها وقطاعاتها وما تسخره من جهود لمنع جريمة الاتجار بالبشر معربا في الوقت ذاته عن الشكر لمركز إيواء العمالة الوافدة وجهوده الواضحة حيال هذه القضية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة