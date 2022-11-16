النيادي: جهود كويتية - إماراتية مشتركة للوقاية من «السكري»

وطن النهار

أثنى السفير الإماراتي مطر النيادي على جهود الكويت والإمارات في الوقاية من مرض السكري وتوفير الرعايه ونشر الوعي بأهمية تجنب السلوكيات التي تؤدي إلى الاصابة بمرض السكري. وقال إن انتشار مرض السكري في العالم وبالذات في منطقة الخليج العربي يعود لأسباب كثيرة قد تكون وراثية أو سلوكية من الممكن تجنبها.

جاء هذا خلال ندوة بعنوان «اليوم العالمي للسكري» أقامتها سفارة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت بمشاركة الدكتورة إباء العزيري الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في معهد دسمان للسكري، والدكتورة فرحانة بن لوتاه من مركز امبريال كوليدج لندن للسكري في الامارات، وأخصائية التغذية في «معهد دسمان للسكري» جمانة الكندري.

في البداية، أوضحت الدكتورة ايباء العزيزي أن المعهد متميز في الأبحاث ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى السكر، لافتة إلى عقد المعهد العديد من الدورات التدريبية التي يمكن لأي أحد الانضمام والاستفادة منها من داخل الكويت أو من الخليج والشرق الأوسط.

