رحيل.. صانع الإعلام

وطن النهار

فقد الإعلام الكويتي امس أحد أهم أعمدته وركائزه الكبيرة وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما بعد مسيرة طويلة وزاخرة في خدمة وبناء الإعلام الكويتي المعاصر.



وكان السنعوسي من مؤسسي تلفزيون دولة الكويت الرسمي عام 1960 حيث عمل فيه مسؤولا تنفيذيا ومنسقا للبرامج ومخرجا ومنتجا ومعدا ثم أصبح عام 1964 مراقبا للبرامج ثم مديرا عاما ثم وكيلا مساعدا لشؤون التلفزيون حتى عام 1985 ثم رئيسا لشركة المشروعات السياحية في الفترة بين عامي 1986 و1996.

والفقيد الراحل قامة إعلامية وثقافية مهمة ليس في الكويت فحسب بل في العالم العربي والساحة الدولية من خلال المناصب الكبيرة التي تولاها والبرامج والأعمال التلفزيونية والثقافية المحلية والعالميةالتي قدمها أو شارك بشكل أساسي في إنتاجها.



كما كان فقيد الإعلام الكويتي محمد السنعوسي مستشارا ومساهما رئيسيا في تأسيس وإنشاء العديد من وسائل الإعلام الخليجية والعربية الخاصة منها والحكومية مستفيدة من خبراته الإعلامية والثقافية الكبيرة التي تعد مكسبا واضافة مهمة لها.



وأيضا يعد الراحل الكبير علامة فارقة في مسيرة الاعلام الكويتي المعاصر فهو احد اهم مؤسسي تلفزيون دولة الكويت من خلال البرامج الحوارية والجماهيرية التي تتناول قضايا جوهرية تلامس حياة الفرد والتي برع الفقيد في تقديمها للجمهور المحلي والعربي.



كما لا يستطيع المتابع لمسيرة الفقيد رحمه الله تعالى اغفال اعماله الثقافية الكبيرة التي قام بتقديمها للمشاهد العربي والعالمي ايضا من خلال مشاركته في انتاج فيلم الرسالة الذي يحكي قصة الاسلام ومساهمته ايضا في انتاج فلم عمر المختار الذي نقل نضال الاجداد ضد الاستعمار الى هذا الجيل والاجيال القادمة.

