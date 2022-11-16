«الإعلام»: السنعوسي اسم لامع.. فقدنا قامة مهنية كبيرة

وطن النهار

نعت وزارة الإعلام ببالغ الحزن والأسى وزير الإعلام الأسبق الإعلامي الكبير محمد ناصر السنعوسي الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في بيان صحافي أمس الثلاثاء تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء. وقالت مراد إن الراحل الكبير السنعوسي من أهم الأسماء التي لمعت في سماء الإعلام الكويتي إذ تولى الكثير من المناصب من أهمها منصب وزير الإعلام الكويتي وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الإعلامية الناجحة التي شكلت علامة مميزة في مسيرة تلفزيون دولة الكويت والذي كان أحد مؤسسيه مثل برنامج رسالة وبرنامج السنعوسي. وأضافت مراد أن الإعلامي الراحل السنعوسي اشتهر بقدرته الفائقة على تقديم البرامج الحوارية المميزة التي تتناول القضايا الجوهرية إضافة إلى اهتمامه بالقضايا التي تسلط الضوء على السلوكيات في المجتمع ولم يقتصر عطاؤه الإعلامي على الساحة المحلية فقط بل امتد إلى الساحة الدولية من خلال إنتاج أعمال شكلت علامات فارقة على مستوى الإعلام العربي مثل إنتاج فيلم الرسالة والمساهمة في إنتاج فيلم عمر المختار. وأكدت أن الإعلام الكويتي فقد برحيل الإعلامي الكبير محمد السنعوسي أحد أعمدته الأساسية وقامة كبيرة من قاماته المهنية داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

