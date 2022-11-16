«المجلس الوطني»: السنعوسي أحد الرواد المؤسسين للحركة الثقافية

وطن النهار

نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الإعلامي القدير محمد السنعوسي أحد الرواد والمؤسسين للحركة الإعلامية والثقافية في البلاد والذي انتقل إلى جوار ربه أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 84 عاما.

ونقل الأمين العام للمجلس بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري في بيان صحافي تعازي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري والعاملين كافة بالمجلس لأسرة الفقيد.

وأعرب الأنصاري عن خالص التعازي لذوي الفقيد ولجميع الشعب الكويتي والعاملين في المجال الإعلامي والفني والثقافي داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وذكر أن الكويت فقدت وزير الإعلام الاسبق والإعلامي المخضرم محمد السنعوسي بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز في المجالين الإعلامي والثقافي إذ يعد الراحل أحد أعمدة القطاع الاعلامي والتلفزيوني في البلاد.

وبين أن السنعوسي تقلد الكثير من المناصب البارزة في الدولة منها إدارة شركة المشروعات السياحية إذ أحدث نقلة نوعية في المجال الترفيهي في الكويت علاوة على دوره الفاعل في العديد من اللجان المحلية والدولية وجمعيات النفع العام والقطاعات الأهلية اضافة إلى عمله مستشارا في جهات عدة ومؤسسات إعلامية وصحف عربية ومحلية.

وأفاد بأن السنعوسي يعتبر قامة إعلامية ومدرسة خرّجت أجيالا من المثقفين اذ شهد الإعلام الكويتي عصرا ذهبيا في عهده فهو أحد مؤسسي تلفزيون الكويت الرسمي حيث عمل مسؤولا للتنفيذ ومخرجا ومنسقا للبرامج ومنتجا ومعدا وغيرها من الوظائف الفنية والاشرافية.

ومن أبرز إنجازات الراحل مساهمته في انتاج فيلم (الرسالة) الشهير و(عمر المختار) كما اشتهر في مسيرته الإعلامية بتقديم عدد من البرامج الحوارية ذات الطابع الاصلاحي التي سلطت الضوء على الكثير من المشاكل الاجتماعية والسلوكيات الخاطئة بهدف توعية المجتمع.

وأشار الى اسهامات الفقيد خلال مسيرته الإعلامية المشرفة والزاخرة بالعطاء في الحركة الفنية والثقافية في الكويت إذ كان له الفضل في تأسيس نادي الكويت للسينما وتأسيس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية.

