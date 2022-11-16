«كونا»: «بوطارق» سيبقى في الذاكرة الإعلامية الكويتية والعربية

وطن النهار

نعت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ببالغ الحزن والأسى وزير الإعلام الأسبق الإعلامي الكويتي الكبير محمد ناصر السنعوسي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد مسيرة إعلامية وثقافية وفكرية زاخرة وعطاء متميز سيبقى ماثلا في الذاكرة الإعلامية الكويتية والعربية.

وتستذكر (كونا) بكل تقدير مناقب الإعلامي الراحل السنعوسي وسجاياه الشخصية والمهنية وبدء عطائه منذ ستينيات القرن الماضي وقبلها حصوله على شهادته الجامعية من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية بتخصص إعلام ودراسته النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر لاحقا. وتثمن الوكالة الدور الرائد للفقيد الراحل باعتباره أحد مؤسسي تلفزيون دولة الكويت عام 1960 حيث عمل فيه مسؤولا تنفيذيا ومنسقا للبرامج ومخرجا ومنتجا ومعدا للبرامج كما لا تنسى تجربة الفقيد الراحل بإنتاج الفيلمين السينمائيين العالميين (الرسالة) و(عمر المختار).

وضمن مسيرته الزاخرة تولى الراحل عام 1964 مسؤولية مراقب للبرامج في التلفزيون ثم تبوأ منصب المدير العام فمنصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التلفزيون حتى 1985 كما تولى منصب المدير العام لشركة المشروعات السياحية.

وكذلك تولى الفقيد منصب وزير الإعلام في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في التشكيل الوزاري في فبراير عام 2006 ويوليو 2006.

ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) إذ آلمها هذا المصاب الجلل فإنها تتقدم من أسرة الفقيد الراحل وذويه ومن الأسرة الإعلامية في الكويت والعالم العربي بأحر التعازي وصادق المواساة داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

