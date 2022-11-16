رفع الحصانة عن الوسمي ورفضها عن حامد البذالي

وطن النهار

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبيد المطيري فيما رفض رفعها عن النائب حامد البذالي.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب المطيري بموافقة 33 عضوا وعدم موافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب البذالي بعدم موافقة 31 عضوا وموافقة 19 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

كما وافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.



ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية للوظائف العامة لمجموعة من الوظائف الطبية والصحية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية النائب خالد العتيبي يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لنظر مشروع القانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية المدرج على جدول أعمال اللجنة (المالية) البرلمانية وفقا لنص المادة (43) من اللائحة الداخلية.



كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية النائب خالد العتيبي يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة (دور الجهات المختصة في الدولة وإجراءاتها المتخذة إزاء عدد من المشاريع الكبرى الحيوية - الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تجاه المشروعات الترفيهية وآلية تطوير القطاع الترفيهي بالدولة - رؤية الحكومة وإجراءاتها في تطوير الجزر - رؤية وتصور الحكومة في تبني المشروعات الكبرى والترفيهية).



أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد المطيري يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث أسباب انتشار ظواهر (التفكك الأسري - المخدرات - المحسوبية - الغش بأنواعه - الرشوة - التشبه بالجنس الآخر) على أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف ديوان المحاسبة دراسة الجوانب الإدارية والقانونية والفنية بشأن رفع الإيقاف عن أي من الشركات التي أوقفت على خلفية كارثة الأمطار في نوفمبر 2018 وغيرها من الجوانب المتعلقة بتلك الشركات.



كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون الخاص بتعارض المصالح وأي اقتراحات بقانون قدمت بهذا الشأن على أن يدرج التقرير على جدول الأعمال بعد الانتهاء من مناقشة بند (الخطاب الأميري).

أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب شعيب المويزري يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة النائب عيسى الكندري.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث إقامة مشروع (جنوب القيروان) وتخصيصها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.



كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب الصيفي العجمي يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية من إنشاء وتوسعة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في بعض المناطق السكنية والتأخر في إنشاء المستشفيات ومراكز الطوارئ في المناطق البعيدة والجديدة كمدينة (صباح الأحمد) بالإضافة إلى بحث موضوعات أخرى.

أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي يطلب فيها إحالة شكوى بحق وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية للارتباط وذلك وفقا لنص المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية متابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع (جنوب صباح الأحمد) والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية النائب محمد الحويلة يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوعات (سياسات التعيين والتوظيف في الجهات الحكومية - استراتيجية ديوان الخدمة المدنية لحل مشكلات التوظيف والبطالة - متابعة إجراءات تنفيذ الجهات الحكومية لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف - خطة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي) على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.



أيضا وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والآثار المترتبة وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم مع مراعاة نقاط محددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.



ووافق المجلس على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية متابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية النائب صالح عاشور يطلب فيها تكليف اللجنة متابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة به.



أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة ورفضها لبعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمحددة بنص الرسالة كما تعترض على أي رسالة أو طلب يقدم مستقبلا من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



وشملت الموضوعات الواردة في الرسالة (رسالة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية وكذلك رسالة أخرى تقضي بتكليف تلك اللجنة بدراسة دور الجهات المختصة في الدولة واجراءاتها المتخذة إزاء المشاريع الكبرى الحيوية ومنها مشروع تطوير المنطقة الشمالية وطلب تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون المتقاعدين).

