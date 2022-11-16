البورصة تقترب من حاجز 50 مليار دينار

مال وأعمال

اقتربت القيمة السوقية الرأسمالية من حاجز 50 مليار دينار بالغة 49.7 ملياراً بنهاية تداولات أمس، واستحوذت البنوك على 63.1 % من إجمالي القيمة بواقع 31.4 ملياراً.

وقد أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس، على ارتفاع مؤشرها العام 15.2 نقطة ليبلغ مستوى 7659?66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?20 في المئة. وتم تداول 281?9 مليون سهم عبر 12720 صفقة نقدية بقيمة 51?19 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 36?9 نقطة ليبلغ مستوى 5709?79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?65 في المئة من خلال تداول 208?5 ملايين سهم عبر 7482 صفقة نقدية بقيمة 2ر22 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7?7 نقاط ليبلغ مستوى 8586?01 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?09 في المئة من خلال تداول 72?5 مليون سهم عبر 5238 صفقة بقيمة 28?9 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 21?2 نقطة ليبلغ مستوى 5900?93 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?36 في المئة من خلال تداول 151?3 مليون سهم عبر 4806 صفقات نقدية بقيمة 18?13 مليون دينار.

وكانت شركات (وربة كبيتل) و(مشاريع) و(الإعادة) و(ع عقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(زين) و(أجيليتي) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة.

وقد أعلنت شركة بورصة الكويت وقف التداول على أسهم ثلاث شركات مدرجة اعتبارا من امس الثلاثاء لحين الإفصاح عن بياناتها المالية تطبيقا لقواعد الإدراج المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضحت (بورصة الكويت) في إفصاح منشور على موقعها الالكتروني أن الشركات الموقوفة هي البنك التجاري الكويتي و(الكويتية العقارية القابضة) و(مينا العقارية).

