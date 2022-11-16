بريطانيا فقدت لقب أكبر سوق أسهم في أوروبا

مال وأعمال

فقدت المملكة المتحدة لقب أكبر سوق أسهم في أوروبا لصالح فرنسا، فيما تضغط مخاوف النمو الاقتصادي على الأصول البريطانية، بينما تستفيد أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية من تخفيف الصين لقيود فيروس كورونا.

تخطت القيمة السوقية الإجمالية لإدراجات السوق الأوّلية في باريس نظيرتها في لندن مقوّمة بالدولار الأميركي، وفقاً لمؤشر تعده بلومبرغ. انخفضت أسهم الشركات التي يتركز نشاطها في السوق المحلية البريطانية العام الحالي، في الوقت الذي عزز فيه أخيراً التفاؤل بشأن تخفيف محتمل لسياسة صفر كوفيد بالصين أسهم صناع السلع الفاخرة الفرنسيين، مثل «إل إم في إتش» (LMVH) و»كيرينغ» (Kering)، مالكة «غوتشي».

وكانت تحركات العملات أيضاً في صالح باريس بعد أن تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 1985 مقابل الدولار الأميركي نتيجة الموازنة المصغرة التي ضمت تخفيضات ضريبية غير ممولة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز ترَس، في سبتمبر وعاصفة الأسواق المالية الناجمة عنها.

