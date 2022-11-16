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الين الضعيف يغرق اقتصاد اليابان


انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، وسط ضعف الين والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل متزايد مما انعكس سلبا على استهلاك الأسر والشركات. سجل الاقتصاد الياباني انكماشا بنسبة 1.2 خلال الربع الثالث من العام بحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 1.1 بالمئة بعد نموه بنسبة 4.6 بالمئة سنويا وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3.5 بالمئة وفقا للبيانات الأولية خلال الربع الثاني.
وبلغ معدل انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 0.3 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل نمو ربع سنوي بمعدل 0.3 بالمئة بعد نموه ربع السنوي خلال الربع الثاني بنسبة 1.1 بالمئة، وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 90.9 بالمئة وفقا للبيانات الأولية.


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