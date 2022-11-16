«أجيليتي»: 12.6مليون دينار صافي أرباح في الربع الثالث

مال وأعمال

أعلنت أجيليتي عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022 محققة صافي أرباح بقيمة 12.6 مليون دينار وبما يعادل 4.95 فلوس للسهم الواحد بزيادة قدرها 48.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استثناء الأرباح المبلغ عنها العام الماضي من نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة. وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث بنسبة 57.5% لتصل إلى 45.8 مليون دينار وبلغت الإيرادات 256.3 مليون دينار ، بزيادة قدرها 105.9%.

وبالنسبة إلى تسعة الأشهر من عام 2022، فقد بلغت أرباح أجيليتي من العمليات المستمرة، 41.4 مليون دينار ، أو 16.36 فلساً للسهم، بزيادة قدرها 63.7 %. كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للتسعة أشهر 116.8 مليون دينار بزيادة قدرها33.5%، كذلك بلغت الإيرادات 526.8 مليون دينار ، بزيادة قدرها 59.9%.

حول هذه النتائج أوضح طارق سلطان - نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: «حققت أجيليتي نتائج جيدة في هذا الربع على الرغم من تحديات السوق والظروف الجيوسياسية. حيث استمرت شركاتنا الخاضعة للسيطرة بأدائها الجيد وواصلت تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بكل منها. وقد تأثر قطاع الاستثمار لدينا بأداء الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، ولكون أجيليتي مستثمر استراتيجي، فإننا نتطلع إلى ما هو أبعد من حركة سعر السهم اليومية وننظر لهذه الشركات نظرة إستراتيجية تجعلنا على قناعة أنها وعلى المدى الطويل، ستعزز القيمة والنمو والعوائد لمساهمينا».

وأضاف سلطان: «أجيليتي اليوم شركة مختلفة عما كانت عليه قبل عامين، ونحن نواصل البحث عن تسريع النمو عبر محفظتنا من خلال تعزيز القيمة للمساهمين والعملاء والموظفين والشركاء والمجتمعات، وسوف تواصل أجيليتي خلق قيمة على المدى الطويل من خلال شركاتها واستثماراتها في القطاعات والمناطق الجغرافية ذات النمو الجيد».

