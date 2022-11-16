«الوطني» أضاف «كيو جو» مزوداً لـ «الكونسيرج»

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على راحة عملائه وحصولهم على أفضل الخدمات، كما يسعى على وجه الخصوص إلى إثراء التجربة المصرفية لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة. وفي هذا السياق، أضاف الوطني «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) مزوداً لخدمة الكونسيرج الحصرية المتميزة.

ومن خلال خدمة الكونسيرج الإضافية، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) عن طريق الاتصال مباشرة على رقم الهاتف: 1888125، أو التواصل عن طريق WhatsApp على رقم الهاتف: 1888125 المخصص لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة.

يُمكن للعملاء الاستفادة من خدمات «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) إلى جانب خدمات شركة «بيكوك كونسيرج» على الرقم: 22969991.

وتوفر خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» للأعمال العديد من الخدمات وفي مقدمتها خدمات المراسل للأعمال والتي تشمل: تقديم وتجديد المستندات الحكومية، المساعدة في الحصول على التأشيرة، توصيل المستلزمات الخاصة، تجديد البطاقة المدنية وجواز السفر ورخصة القيادة، صيانة السيارة، خدمة المساعدة على الطريق، وتسليم تأمين السيارة والسفر.

كما تشمل أيضاً تقديم خدمات أخرى من بينها، تجهيزات الأعمال والاستشارات الخاصة، تجهيزات مركز اتصالات الأعمال، التنقلات من وإلى المطار وخدمة الليموزين، وخدمة الاستقبال والمساعدة في الكويت.

وبهذه المناسبة قالت نورة النجار، المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني:»نسعى دائماً إلى تطوير ما نقدمه من حلول لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة بهدف إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها وذلك في إطار حرصنا على أن نكون الأقرب لهم من خلال تقديم باقة من الخدمات التي تضمن الحفاظ على راحتهم».

وأضافت النجار: «نعرف احتياجات عملائنا جيداً بفضل تواصلنا الدائم معهم ولذلك نحرص على إطلاق الخدمات وعقد الشراكات التي تساهم في تلبية تلك الاحتياجات».

وأكدت النجار التزام الوطني بتحقيق مزيد من الرفاهية التي تناسب نمط حياة عملاء الخدمات المصرفية الممتازة، والتطوير المستمر لخدمة الكونسيرج».

