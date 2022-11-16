العدواني كرَّم «بوبيان» لرعايته المؤتمر الثالث لعمارة المساجد

مال وأعمال

أعلن بنك «بوبيان» عن رعايته للمؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد الذي يُقام حالياً في الكويت وتستضيفه كلية العمارة بجامعة الكويت بالشراكة مع جمعية المهندسين الكويتية حيث تم خلال حفل الافتتاح تكريم البنك ممثلاً في المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبه صالح البسام.

وتقدم البسام بالشكر لحضور الحفل وفي مقدمتهم وزير التربيه وزير التعليم والأبحاث د.حمد العدواني و أمين عام جامعة الكويت د. محمد زينل وعميد كلية العمارة د. عمر خطاب ورئيس أمناء مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع عبدالله الفوزان. وقال البسام ان رعاية بنك بوبيان للمؤتمر العالمي لعمارة المساجد خلال دورته الثالثة تحت شعار «المسجد: مبنى عابر للثقافات» إنما تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه دعم الجانب الثقافي وتطوير وتنمية العمارة الإسلامية على كافة الاصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح البسام «سعداء برعاية مثل هذه الفعاليات لما تمثله من تذكير بأهمية تعزيز دور المهنة الهندسية وحرصها على دعم التوصيات التي يمكن أن تساعد على الارتقاء بأساليب العمارة لدور العبادة الاسلامية بجانب حرص بنك بوبيان على اتساع مفهوم مبادراته للمسؤوليته الاجتماعية ليشمل جميع النواحي الاجتماعية والثقافية.

وأضاف ان خلال المؤتمر سيتم طرح ومناقشة العديد من الموضوعات والمحاور التي تسلط الضوء على العمارة الإسلامية لاسيما عمارة المساجد وتاريخ تطور بنائها ونشأتها نظراً لما يمثله المسجد من أهمية واعتباره ايقونه معمارية إسلامية مميزة على مر العصور.

وبين البسام ان المؤتمر سيعود بالنفع على طلبة جامعة الكويت وأعضاء الهيئة الاكاديمية نظراً لمشاركة عدد من الاساتذة بأوراق عمل علمية فضلاً عن مشاركات عالمية من مختلف الدول والعواصم الإسلامية والعواصم العربية والاجنبية.

يذكر ان المؤتمر العالمي لعمارة المساجد هو مؤتمر علمي ومهني يُعقد كل ثلاث سنوات ويركز على عمارة المساجد في جميع أنحاء العالم تحت إشراف جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد ويهدف إلى تشجيع البحث في عمارة المساجد.

