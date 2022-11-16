الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

مال وأعمال

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من حدة سياسته الخاصة برفع معدلات الفائدة مستقبلا.

وأشارت لايل برينارد، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أول من أمس الاثنين إلى أنه من المرجح أن يبطئ الفيدرالي الأميركي قريبا زيادات معدلات الفائدة، مع التأكيد على أن البنك لا يزال لديه المزيد من الخطوات.

تحركات الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1779.94 دولاراً للأونصة بحلول، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1783.50 دولاراً. وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولارا منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأميركية في أكتوبر، وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الفائدة، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.19 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو. وزاد سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1031.63 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2046.34 دولاراً.

