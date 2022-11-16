«برقان» اختتم رعايته للجولة الثانية لدوري اتحاد الفروسية 2022-2023

مال وأعمال

اختتم بنك برقان رعايته للجولة الثانية من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية «KEF» للموسم 2022-2023، والذي أقيم في مضمار مركز الكويت للفروسية. وقد جاءت هذه الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم وتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت.

حاز في اليوم الأول من الجولة الثانية للدوري الفارس عبدالرحمن الفزيع على المركز الأول، تلاه علي الخرافي ولطيفة الهاجري في المركزين الثاني والثالث على التوالي. أما في اليوم الثاني فقد حلّ الفارس علي الخرافي في المركز الأول، تبعه أنطونيو موروز في المركز الثاني، وعبدالرحمن الفزيع بالمركز الثالث.

وفي معرض حديثها عن رعاية بنك برقان لدوري اتحاد الفروسية الكويتي، صرحت خلود رضا الفيلي، رئيس دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان بقولها: «بداية أود أن أهنئ جميع الفرسان الفائزين في هذه الجولة، الذين يواصلون تقديم أفضل قدوة تحتذى بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في برقان إحدى المؤسسات المالية الوطنية المرموقة، نحرص دائماً على تعزيز الثروة الوطنية التي نمتلكها في الكويت من المواهب الرياضية، وخاصة في رياضة الفروسية، نظراً لكونها أحد أكثر الرياضات ذات الإرث الثقافي الكبير المحبوبة لدى الجميع». وأضافت أيضاً: «لطالما كانت الرياضة ركناً أساسياً في التزامنا تجاه مجتمعنا من خلال استراتيجتنا للمسؤولية المجتمعية. ولهذا السبب نواصل دعمنا للرياضيين الطموحين والجهات الرياضية والهيئات الوطنية المعنية بهذا المجال، للمساهمة في رفع مكانة الكويت على الصعيد الرياضي محلياً وعالمياً».

