«أوبك».. 40 % خفضاً في نمو الطلب على النفط

مال وأعمال

واصلت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تخفيض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل، مع استمرار سياسة «صفر - كوفيد» الصينية والاضطرابات الجيوسياسية والنشاط الاقتصادي الضعيف في العالم.

تظهر البيانات ان المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2022 بمقدار 40%، الى 2.5 مليون برميل في تقرير نوفمبر الحالي من 4.2 ملايين برميل يومياً، وفق حسابات اجرتها «الشرق».

بعد ان رفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب في الربع الثاني من هذا العام على نحو طفيف، وسط زيادة اكبر من المتوقع للاستهلاك من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الا انها خفضت توقعات نمو الطلب على النفط في الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي.

أوبك، في تقرير شهر نوفمبر، خفضت توقعات نمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل بنحو 100 الف برميل اضافية.

خفّضت اوبك وشركاؤها، في 5 اكتوبر، انتاج التحالف المعروف بـ«أوبك+» بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل، وهو ما اثار حفيظة الولايات المتحدة الأميركية التي قالت ان القرار سيضر بالاقتصاد العالمي ويزيد الضغوط التضخمية.

أسعار النفط عمقت خسائرها في تداولات اليوم بعد الاعلان عن تقرير المنظمة، ومن المقرر ان يجتمع التحالف في الرابع من ديسمبر لتقرير ما اذا كان سيخفض الانتاج مرة اخرى، او يحافظ على استقراره او عكس مساره وضخ المزيد من النفط. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان انَّ اعضاء «أوبك+» ينظرون الى حال الاقتصاد العالمي ويرون الكثير من «الشكوك.. الطلب على النفط قد يتغير خلال اقل من شهر، اذ سيتم منع جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي تقريباً من شراء شحنات منقولة بحراً من روسيا، وهي محاولة من قبل الكتلة المكونة من 27 دولة لمعاقبة الكرملين على غزوه لأوكرانيا».

و دفعت حالة عدم اليقين تسعة تجار ومصافي تكرير على الأقل في آسيا وأوروبا الى محاولة الحفاظ على او زيادة ما يحصلون عليه من الشرق الأوسط بموجب ما يُسمّى بالعقود المحددة الأجل.

