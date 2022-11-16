«النفط» تشارك في معرض الكتاب

مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الخامسة والاربعين، والذي يقام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد.

ويفتتحه وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الانصاري، بأرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة الممتدة من 16 الى 26 نوفمبر 2022.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان مشاركتها في معرض الكتاب يأتي ضمن دورها المجتمعي لتعزيز القراءة والثقافة في الكويت، حيث ستقوم الوزارة وعبر جناحها الخاص بالمعرض من عرض العديد من الكتب والمطبوعات الورقية والالكترونية التي ترصد تطور الصناعة النفطية في البلاد.

وذكرت ان فريق وزارة النفط من ادارة العلاقات العامة والاعلام من المقرر ان يشارك في جلسات عمل ومحاضرات لابراز دور القطاع النفطي وأهميته في الكويت، كما ان لجنة الثقافة البترولية بالوزارة ستشارك بمحاضرات توعوية نفطية حول اهمية الصناعة البترولية لطلبة المدارس الزائرين.

