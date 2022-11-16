«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع البترول إلى 115 دولاراً مطلع 2023

مال وأعمال

توقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى 115 دولاراً للبرميل في بداية العام المقبل. واستند البنك في توقعاته إلى عدة عوامل، أبرزها اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر استيراد النفط الروسي، وإنهاء الصين لسياسة «صفر كوفيد» وتباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي. وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن قيام أوروبا بملء مخزونات الغاز قد يمنع أزمة نقص المعروض جراء تراجع الإمدادات الروسية، لكن المشاكل طويلة الآجل المتعلقة بأزمة الطاقة ستبقى مستمرة. وقد واصل النفط خسائره حيث طغت المخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القريب على علامات تقلص العرض مع اقتراب فصل الشتاء.

