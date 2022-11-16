.. ويواصل خسائره مع تغلب مخاوف تراجع الطلب

مال وأعمال

واصل النفط خسائره حيث طغت المخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القريب على علامات تقلص العرض مع اقتراب فصل الشتاء.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صباح امس الثلاثاء باتجاه 85 دولاراً للبرميل بعد ان اغلقت منخفضة بنسبة 3.5% في الجلسة السابقة. خفضت اوبك توقعاتها للطلب العالمي في الربع الرابع مرة اخرى، بينما قامت الشركات الأميركية بحفر عدد اقل من الآبار مما حفرته لأول مرة منذ عامين، مما يشير الى تباطؤ محتمل في الانتاج.

فقد النفط الخام قرابة ثلث قيمته منذ اوائل يونيو، حيث اثر التباطؤ الاقتصادي المتزايد على الطلب. ومع ذلك، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها في تقليص الانتاج وستؤدي عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا الى كبح التدفقات اعتباراً من ديسمبر، مما يعيق توقعات الامدادات. ويشير فروق الأسعار بين العقود الآجلة ايضاً الى ضيق السوق على المدى القريب.

حصلت السلع على دفعة الأسبوع الماضي بعد ان خففت الصين بعض اجراءاتها الصارمة الخاصة بـصفر كوفيد، على الرغم من استمرار حالات الاصابة بالفيروس في الارتفاع في اكبر مستورد للخام في العالم. وستقدم وكالة الطاقة الدولية لمحة عن السوق بما في ذلك الصين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي جو بايدن يوم الاثنين الى تقليل التوترات بين اكبر اقتصادين في العالم خلال اجتماع وجهاً لوجه في بالي باندونيسيا.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، ان البنك المركزي قد يبطئ «قريباً» من وتيرة زيادات اسعار الفائدة، على الرغم من انها قالت انه لا يزال هناك «عمل اضافي يتعين القيام به» لخفض التضخم، مما يبقي الأسواق في حالة تأهب. كما اثر التشديد النقدي العنيف من البنوك المركزية على الطلب.