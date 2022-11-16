عائشة المحمود: معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 يصاحبه نشاط ثقافي حافل

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أكَّد الامين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عائشة المحمود خلال المؤتمر الصحافي للاعلان عن معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45 بمقر المجلس أن المعرض يصاحبه نشاط ثقافي حافل ومتنوع يثري المعرض بمحتواه وعدد من الانشطة وشارك في المؤتمر مدير ادارة معارض الكتاب ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45 سعد العنزي. واضافت ايضا: أن الهدف من وراء هذا النشاط هو توفير منصات لجمهور المبدعين والكتاب الكويتيين بشكل خاص لتقديم ابداعاتهم وعرض صورة جامعة للمجتمع الثقافي مع التركيز على الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية من خلال توفير المنصات لهم بوصفهم احد المتميزين في مجالاتهم. واشارت إلى العديد من الفعاليات التي سيتم تقديمها من قبل ضيف الشرف جمهورية ايطاليا والتي تترجم الثقافة الايطالية في برنامج مصاحب وموجه للاطفال والكبار.

وبينت أن هناك انشطة خاصة للطفل من خلال جناح ثقافة الطفل والذي يأتي بتصميم ومحتوى مميز إلى جانب تقديم انشطة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ولأول مرة. وذكرت أن استضافة العديد من الكتاب والاسماء الكبرى في المجال الثقافي من الكويت وخارجها منها الكاتبة المصرية ريم بسيوني والكاتب الليبي ابراهيم الكوني.

ويعتبر معرض الكويت الدولي للكتاب أحد المعارض العربية المهمة ويعد ثاني أقدم المعارض العربية للكتاب إذ انطلق في الاول من نوفمبر عام 1975 ويحرص الناشرون العرب على المشاركة فيه.

كما يعد المعرض محطة للقاء بالقراء الكويتيين والمقيمين من النخب المثقفة والتي تحرص على اقتناء كل جديد من الإصدارات المحلية والعربية والأجنبية المتوافرة في المعرض. وتحرص الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على خلق جو من الإثراء الأدبي والثقافي والمعرفي بين الناشر والقارئ اضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية لصناعة الكتاب محليا وعربيا

كما أعلن سعد العنزي مدير معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45 أن المعرض سينطلق بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية ومشاركة 404 دور نشر بشكل مباشر و117 مشاركة أخرى عن طريق توكيل.

وأضاف أن المعرض يختلف هذا من ناحيتي الشكل والمضمون فمن ناحية الشكل يأتي برؤية بصرية جميلة وتصاميم مميزة للأجنحة أما من ناحية المضمون فقد ركزت إدارة المعرض على قبول أكبر عدد ممكن من دور النشر لتشارك به أكثر من 50 دار نشر جديدة لاول مرة.

وأوضح أن المعرض تشارك فيه 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية إضافة إلى مشاركة 404 دور نشر بشكل مباشر و117 مشاركة أخرى عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض. وبين أن عدد الكتب المدخلة في الفهرس الالكتروني للمعرض بلغ 230 ألف عنوان وقد تشارك عناوين أكثر من الرقم المدرج مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 28 ألف عنوان جديد منها 5400 عنوان جديد خاص بالطفل.

