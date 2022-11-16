ريهام عبدالغفور تستعد لتصوير مشاهد مسلسلها «الأصلي»

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بدأت الفنانة ريهام عبدالغفور تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد الأصلى، بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة وكذلك الانتهاء من تجهيز الديكورات.

وتجسد ريهام خلال الأحداث شخصية فاطمة ولديها 4 أخوة هم فايزة (منال سلامة) فريدة (ايناس كامل)، فريال (ولاء الشريف)، فاروق (تامر نبيل).

وتسعى فاطمة للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل، وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، أحمد سعيد عبد الغني، منال سلامة، إيناس كامل، يوسف عثمان، تامر نبيل، ولاء الشريف، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، أحمد كشك، ميدو ماهر.

