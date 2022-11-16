أسبوع الثقافة الكويتية في مصر يفتتح فعالياته

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استضافت نقابة الفنانين التشكيلين المصريين بدار الأوبرا مساء يوم الخميس الماضي معرضا تشكيليا حمل عنوان الكويت في قلب القاهرة بمشاركة 40 فنانا وفنانة تشكيليه من الكويت...برعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني.



وجاء المعرض ضمن فعاليات أسبوع للثقافة الكويتية في القاهرة، والذي يقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الحالي.

وقد افتتح المعرض كل من الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين المصريين والدكتور نبيل الفيلكاوى نقيب الفنانين والإعلاميين بالكويت، وبحضور كل من الفنان على العوضى رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالكويت ، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.. فضلا عن الإعلامي الدكتور جمال الشاعر والذي ألقى على مسامع الحضور قصيدة شعر في حب الكويت.. والدكتور يوسف العميري رئيس خليجيون في حب مصر..



المعرض ضم أعمالاً تعبر عن الثقافة الكويتية من خلال لوحات فنيه بديعة لعدد كبير من الفنانين والفنانات الكويتيات اللاتي عبرن من خلال الألوان والخشب عن الثقافة والتراث الكويتي وضمت الرسومات كل ما يتعلق بثقافة الكويت من ملابس للعروس وطقوس ورقص وزي تقليدي.



الدكتور نبيل الفيلكاوى نقيب الإعلاميين والفنانين التشكيلين وجه الشكر لوزارة الثقافة المصرية ولنقابة التشكيلين المصريين على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال . وأكد في تصريحات خاصة لـ النهار أن النقابة حريصة على دعم وخدمة الفنانين المنتمين إليها والمشاركة في الفعاليات الفنية والثقافية لنشر الفن الكويتي في المحافل كافة..

موضحا أن النقابة تمكنت من الوصول بالفن التشكيلي إلى المحافل الفنية والثقافية كافة.



كما أن للنقابة مجالات مختلفة في السينما والمسرح والتلفزيون والإعلام المرئي والفن التشكيلي والتطبيقي..

الفيلكاوي أكد أن فاعليات أسبوع الثقافة الكويتية في القاهرة يضم أكثر من نوع من الفن وانه يشارك 47 فناناً وفنانة من الكويت فبخلاف معرض الفن التشكيلي سيقام ورشة لفن الخزف لعدد من الفنانين الكويتيين بقرية الفواخير بالفسطاط. كما يوجد معنا موسيقيون...

في ذات السياق التقت النهار بعدد من الفنانات المشاركات للحديث عن لوحاتهن وأهمية التبادل الثقافي المصري الكويتي.



الفنانة معصومة الحداد مشاركة بعملين يصوران مركباً على البحر.. حيث أكدت في تصريحات خاصة أنها المرة الثانية لها للمشاركة في معرض في مصر وان هذا المعرض أوسع في نطاق المشاركة من المرة الأولي وأكدت معصومة أنها درست فنون جميلة بالقاهرة فهي ابنة حي الزمالك بالقاهرة مؤكدة أنها تتابع كثيراً من أعمال الفنانين المصريين ومنبهرة بمشروعات تخرج طلبه كلية فنون جميلة مؤكدة أن مصر زاخرة بألوان الفن المختلفة وقد كرمها الله بتنوع في الطبيعة مابين نهر النيل والبحر والريف والصحراء بها كل المعالم التي تلهم أي فنان..



وأضافت : اخترت أن ارسم ما يعبر عن ثقافة الكويت فهو أمر مهم أن ننقل ثقافتنا لكل دولة نذهب إليها مؤكدة أن حركة الفن النسائي بالكويت في ازدهار مستمر. معالي العتمي فنانة تشكيلية مشاركتها في معرض الكويت في قلب القاهرة هي الأولي لها. تقول : أعمال الفنانين الكويتيين المشاركين رائعة وبها كل أنواع الفنون التشكيلية من فن تأثيري وواقعي.

مؤكدة أن الحركة الفنية النسائية بالكويت لها حضور جميل ومزدهرة.... وأن الفنانات في الكويت يعشن حالة من النشاط الفني الدائم.



الدكتورة منى قاسم أكدت أنها خريجة فنون جميلة جامعة الإسكندرية وأنها تحب الثقافة المصرية والفن المصري مشيرة إلى أنها فخورة بأنها تمثل الكويت في بلدها الثاني مصر وعن اللوحة المشاركة بها في المعرض قالت إنها اختارت لوحتها أن تكون باب القصر الأحمر أحد رموز الكويت السياحية القديمة في عهد الشيخ مبارك الصباح 1896 وكان القصر الأحمر عبارة عن مكان جميل تتجمع به النساء

ففي عهد الشيخ مبارك الصباح كان القصر سكناً لزوجته الجازي بنت فهد الأصقه الدويش، فقد تزوج شيخ الكويت ابنة فهد الأصقه أحد شيوخ الدوشان وجعل من حصنه في الجهراء مقرا لإقامتها، كما يوجد بالقصر اسطبل، ويقع في الجانب الجنوبي من القصر وهو عبارة عن فناء مسور تحفظ فيه الخيل خلال فصل الصيف، أما في فصل الشتاء فكانت الخيول تحفظ في اسطبلات مسيجة...



وأوضحت أن تعزيز التراث ونقله لبلدان العالم هو قضية وطنية وكل بلد تفخر بمعالمها وتراثها لتنقلها للعالم.

وأضافت قائلة: أوجه الشكر لرئيس نقابة الإعلاميين والتشكيليين الدكتور نبيل الفلكاوى لإتاحته الفرصة للفنانات الكويتيات للتواجد في مصر والمشاركة المميزة والاستفادة من الخبرات.. سارة الحمودي قالت إن لها شرفاً كبيراً في أن تشارك في مصر وهى تشارك بالعرس الكويتي حيث رسمت عروساً كويتية بزي اللولولا..

الفنانة سارة ارتدت أيضا نفس الزى خلال افتتاح المعرض حيث رسمت صورة مجسمة في الحقيقة لشكل العروس الكويتية وكان حضورها لافتاً للنظر.



الفنانة التشكيلية ابتهال العوضي والمسؤول عن الأنشطة والفعاليات في النقابة قالت : ان مشاركة الفنانين والفنانات فى معرض الكويت في قلب القاهرة كلها ترتكز على الثقافة الكويتية والتراث كي نعرِّف الشعب المصري بالثقافة الكويتية ابتهال العوضي قالت إنها تشارك في المعرض بلوحة اسمها أم البرقع وهي لسيدة كبيرة ترتدي البرقع من البدو.

وعن مشاركة عدد كبير من الفنانات الكويتيات في المعرض أكدت أن عدد الفنانات الكويتيات في الكويت كبير وهذا يرجع إلى أن المرأة عاطفيه أكثر فتميل للتعبير عن مشاعرها من خلال الرسم والفن مشيرة إلى أن الفعاليات في نقابه التشكيلين الكويتيين أسبوعيه وتوجد حالة من النشاط الفني.

وأكدت ابتهال أنها شاركت في فعاليات في مصر عديدة كانت آخر مشاركة لها في (سمبوزيوم أسوان).



قائلة: الفن في مصر مميز ولديها حضارة عريقة ودائما عندما ازور مصر احرص على حضور المعارض، وأشارت إلى أن التعاون بين النقابتين الكويتية والمصرية هو الأول من نوعه ولكن لن يكون الأخير لان لقاء الفنانين يثرى الحركة الفنية في كلا البلدان..

ابتسام المطر هي فنانه تشكيلية شاركت بثلاث لوحات عن الرقص الفلكلوري السامر، وعن اختيارها لموضوع اللوحة قالت: الرقص هو البهجة ورقص السامري يكون عاده في الأفراح وقد قصدت بهذه اللوحة التعبير عن حاله البهجة بين مصر والكويت وخاصة في أول معرض رسمي بين النقابتين وهذه الرقصات لا تحدث غير في الأفراح.

وفي نهاية المعرض تم تكريم الدكتور نبيل الفيلكاوي نقيب الإعلاميين وعدد من الفنانين التشكيليين المشاركين في المعرض..



وقال الفنان علي العوضي رئيس قطاع الفنون التشكيلية الكويتية: ان القطاع دائما له أنشطة خاصة به، تهدف إلى رعاية المواهب وتطوير أساليبهم الفنية ومستواهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الجمالي لدولة الكويت بشكل عام، وتسليط الضوء على الإرث الحضاري والثقافي.

واختتم المعرض بحفل فني ضم فقرات غنائية وموسيقية لفرقة الجهراء للفنون الشعبية الكويتية.

