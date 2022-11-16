الأكمام المنفوشة موضة اعتمدتها ريهام حجاج وهاجر أحمد

إضاءات

تألق نجوم الفن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية. كان أول النجوم على السجادة الحمراء الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، والإعلامية بوسي شلبي... حيث حرص الفنان حسين فهمي على اصطحاب ، أبطال أولمبياد البارالمبية من ذوي الهمم، على السجادة الحمراء..

وشهدت السجادة الحمراء إطلالة أنيقة على كرسي متحرك.للدكتورة إيمان كريم عضو مجلس إدارة نادي الصيد والحاصلة على الماجستير والدكتوراه وأستاذ اللغويات التطبيقية بكلية اللغات والترجمة بجامعة أكتوبر.

الفساتين هذا العام لها طابع خاص حيث التزم الأغلبية بمحاذير رئيس المهرجان في ضرورة الالتزام بالدريس كود الخاص بالمهرجان..



فقد أكد في تصريحات سابقه أثارت جدلا وقتها بضرورة حضور الفنانات والفنانين بشكل لائق على أن يلتزمن بالدريس كود.. كي يكون التركيز الأكثر على مضمون المهرجان والأفلام المشاركة.

مؤكدا أن هذه الملابس ستكون مطابقة لنظام المهرجانات العالمية التي حضرها خلال سنوات حياته.

إلا أن البعض خرج عن المألوف وعن الضوابط التي تم وضعها.

فقد ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء مرتدية فستاناً على طريقة الـ ملاية اللف.



ومرت أروى جودة على السجادة الحمراء بطريقة الفنانات في أفلام الأبيض والأسود. بينما منع منظمو الحفل دخول الفنانة هند عاكف، على ريد كاربت المهرجان.

ونشبت مشادة كلامية بين الفنانة هند عاكف، ومنظمي الحفل بسبب مخالفتها لشروط الدريس كود التي وضعها الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي،حيث حضرت هند عاكف بفستان أبيض اللون ومطبوع عليه صور مجموعة كبيرة من الفنانين.للفت النظر...

بينما قام أحمد الفيشاوي، بالرقص على الريد كاربت مرتديا بدلة من اللون البينك..

وتم تداول مقطع فيديو لرفض حسين فهمي التصوير مع الإعلامية بوسي شلبي بسبب فستانها.

بينما غابت كل من الفنانة رانيا يوسف المثيرة للجدل بإطلالتها في كل مهرجان والفنانة نجلاء بدر، وأرجع البعض أن السبب هو الدريس كود وتصريحات رئيس المهرجان التي قال فيها ( اللي مش عاجبه الدريس كود مايروحش ).



ارتدت الفنانة دينا، فستانا قصيرا من قماش لامع شفاف، يخالف الدريس كود واعتمدت دينا تسريحة الشعر الطويل المنسدل، وأقراط طويلة متدلية.

هبة السيسي ارتدت فستاناً طويلاً بأكمام طويلة، ولكن بقماش شفاف لامع، ما جعله يظهر بشكل جريء، ومزود بغطاء رأس باللون الأخضر الفاتح.

واعتمدت مكياجا قويا واختارت تسريحة الشعر منسدلًا على كتفيها.

فيما ظهر عدد من الفنانين والفنانات بإطلالات مميزة كلاسيكية تتناسب مع عراقة المهرجان...والذي ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

الفنانة درة والتي تلقب بملكة الموضة لذوقها الراقي ارتدت فستاناً أنيقاً مكشوف الصدر... من اللون الرمادي...

بينما ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان ابيض أضاف لها مظهرا هادئا ناعما....



واعتمدت الفنانة هدى الاتربي اللون الأبيض أيضا حيث ارتدت بدلة بيضاء

عائشة بن احمد ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق الجذاب مكشوفاً من عند الصدر ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات باللون الفضي..

واعتمدت مكياجا هادئا، من درجات النيود، الفاتح، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على أكتافها.. اللون الأخضر كان اختيار الفنانة ناهد السباعي، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر الجذاب واعتمدت مكياجاً بسيطاً، اختارت أن تترك شعرها منسدلًا على أكتافها.

ارتدت الفنانة ميرهان حسين، فستانا باللون البيج و مزود ببطانة شفافة باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وأختارت تصفيفه الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأوف وايت.



وكالعادة طغي اللون الأسود على ملابس حفل الافتتاح حيث حرص عدد من الفنانات على ارتداء الأسود منهن يسرا وتارا عماد ومي عمر وبشرى ومنة شلبي وحنان مطاوع وأنوشكا وبسنت شوقي ولقاء الخميسي.. ومادلين طبر وريهام حجاج.

الاكمام المنفوخة

ظهرت بعض الفنانات يرتدين فساتين بأكمام كبيرة واسعة حيث ارتدت الفنانة ريهام حجاج، فستانا طويلا باللون الأسود مع أكمام منفوخة، ومزود بإكستنشن طويل من قماش الستان.

وارتدت الفنانة رنا رئيس فستانا طويلا باللون البينك، بقصة الكب، وأكمام منفوش، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها. وارتدت الفنانة هاجر أحمد فستانًا ضيق وعليه بأكمام منفوخة، لونه روز، واعتمدت مكياجا ناعما، و اختارت تصفيفه شعر بسيطة..



الفنانة ليلى علوي ظهرت بإطلالة تقليدية ارتدت فستانا طويلا لونه أزرق فاتح، واعتمدت مكياجا قويا، وفضلت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها. الفنانة نبيلة عبيد ارتدت فستانا اسود طويلاً ضيقاً بأكمام وفتحة ساق ومعه فرو ابيض وحذاء من اللونين الأبيض والأسود.

الفنانة إلهام شاهين ارتدت تايير من اللونين الأسود والأحمر وقالت في تصريحات لها: أن الشروط التي وضعها حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بشأن ملابس الفنانات على الريد كاربت المهرجان فيها شياكة واحترام وطبيعي في فصل الشتاء ارتداء فساتين مقفولة..

