جدار فصل عنصري إسرائيلي جديد في الضفة

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القدس المحتلة - الوكالات: صادق وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، على إقامة جدار إسمنتي جديد بطول 100 كيلومتر شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك لاستبدال السياج المهترئ القديم.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجدار الجديد سيحل مكان الجدار السابق الذي شيد قبل 20 عاما، وسيتم تزويده بوسائل تكنولوجية. وأعلن غانتس إقامة مقطع بطول 50 كيلومترا يضاف إلى مقطع بنفس الطول كان جرى التصديق عليه في وقت سابق من هذا العام.

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إنها وضعت خطة لسد الثغرات في جدار الفصل العنصري، في محاولة منها لإحباط أي عملية تسلل فلسطينيين لتنفيذ عمليات في قلب المدن الإسرائيلية على حد وصفها.

وكانت سلطات الاحتلال شرعت في يونيو الماضي ببناء جدار إسمنتي، بطول 45 كيلومترا، وبارتفاع 9 أمتار، شمالي الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إنها تريد منع تسلل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

في غضون ذلك، كشفت تحقيقات جيش الاحتلال إخفاقا أمنيا وراء سرقة أسلحة من القواعد العسكرية الإسرائيلية، فلم لم يكن اقتحام قاعدة «الصنوبر» العسكرية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وسرقة كميات كبيرة من الذخائر والقنابل، حادثة استثنائية؛ بل استمراراً لحوادث سابقة كاختراق قواعد عسكرية في النقب والجليل الأعلى، وسرقة أسلحة وعتاد بكميات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

لم يكن اقتحام قاعدة «الصنوبر» العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وسرقة كميات كبيرة من الذخائر والقنابل، حادثة استثنائية؛ بل استمراراً لحوادث سابقة كاختراق قواعد عسكرية في النقب والجليل الأعلى، وسرقة أسلحة وعتاد بكميات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وتجزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن سرقة الأسلحة والذخيرة من قواعدها العسكرية، تشكل مصدراً لتسليح فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة بمحافظتي نابلس وجنين، بعد بيعها لها.

واعتقلت الشرطة العسكرية المكلفة بالتحقيق في حادثة السرقة من قاعدة «الصنوبر»، عدداً من الجنود المشتبه في تورطهم بتقديم المساعدة والمعلومات الاستخبارية «لأفراد العصابة»، الذين اقتحموا القاعدة في الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، وسرقوا 70 ألف رصاصة بندقية (إم 16)، و70 قنبلة يدوية.

ويقدر جيش الاحتلال أن اقتحام القواعد العسكرية وسرقة الأسلحة والذخائر يتم بالتعاون والتنسيق بين بعض الجنود و«اللصوص»، مقابل حصول الجنود على مبالغ مالية طائلة تقدر بعشرات آلاف الدولارات.

