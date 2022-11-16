مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 بعملية طعن في الضفة

عربيات ودوليات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 مستوطنين قتلوا وأصيب 3 آخرون، أمس، في عملية طعن بمستوطنة أرئيل بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية في مستوطنة أرئيل شمال غرب سلفيت. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذ العملية هو الشهيد محمد مراد صواف من بلدة حارس قضاء سلفيت. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجراح خطيرة جراء عملية الطعن، قبل أن يعلن وفاة 3 منهم. وأفادت هيئة البث بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في المنطقة الصناعية بمستوطنة أرئيل شمالي الضفة، كان قد نفذ عملية طعن بحق إسرائيليين. وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية بمقتل الإسرائيلي الأول طعنا بينما قتل الثاني خلال ملاحقة المهاجم في المنطقة الصناعية القريبة من المستوطنة. وفي سياق منفصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين على الأقل، خلال مداهمات في الضفة الغربية. في تطور آخر، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي في مقتل صحافية «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف بي آي» فتح تحقيقا في مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية التي قتلت برصاصة في أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين بالضفة الغربية في مايو الماضي. وقال غانتس في بيان «قرار وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقله خطأ فادح». وامتنعت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق على التقارير. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر، أنه من المحتمل أن يكون أحد جنوده أطلق عليها النار دون قصد لكن من المحتمل أيضا أن تكون قد أصيبت برصاص مسلحين فلسطينيين.

