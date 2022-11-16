مصر.. العجز المائي يقترب من النصف

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القاهرة - الوكالات: قال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن نصيب المواطن المصري من المياه 560 مترا مكعباً سنويا، مقارنة بالحد الأدني للفقر المائي وهو 1000 متر مكعب، وأوضح أن مصر لديها عجز في المياه يقترب من النصف.

وأضاف سويلم لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر، من خلال تبطين الترع، وإعادة تدوير المياه، وترشيد استخدام المياه الجوفية.

واستطرد: «نحاول استخدام مياه الأمطار بمخرات السيول في أنحاء الجمهورية لشحن الخزانات الجوفية بأعماق الأرض للاستفادة منها في عمليات الري من خلال الضخ بالآبار».

وكشف وزير الري المصري عن حقيقة التهديد بغرق الإسكندرية، مؤكدا أن الأمر حقيقي لكن الدولة تستثمر وتنفذ مشروعات كثيرة من أجل العمل على حماية الشواطئ المصرية والمدينة.

وأكد أن الدولة تعمل على تنفيذ أعمال حماية على الشواطئ المصرية بالكامل، موضحا أن ارتفاع منسوب سطح البحر في شمال الدلتا يهدد الدلتا بشكل عام وخصوصا الإسكندرية. وأوضح، أن التغيرات المناخية تؤثر على المياه في مصر، مضيفا أن 97% من مياه مصر تأتي من الأمطار التي تتساقط على حوض النيل، مرددا: «نهتم بتأثيرات التغيرات المناخية».

وأشار سويلم، إلى أن وزارة الري تهتم بمركز التنبؤ الذي يحدد حركة وكميات الامطار التي تسقط في حوض النيل، منوها إلى أن ارتفاع سطح البحر يؤثر على الشواطئ المصرية، لكن الدولة المصرية تستثمر كثيرا في ملف حماية الشواطئ.

