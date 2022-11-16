تفشي «فيروس التنفسي المخلوي» في المدارس المصرية.. ومخاوف من عدوى المسنين

عربيات ودوليات

تفشي «فيروس التنفسي المخلوي» بين تلاميذ المدارس في مصر دفع البرلمان إلى التدخل ومطالبة الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة الفيروس. وقال النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أجرى مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، والتي أثبتت إصابة 73% منهم بـ«الفيروس التنفسي المخلوي»، أو الفيروس الغدي، بمعدلات أكبر من الإصابة بفيروس «كورونا». وأضاف، أن أغلب الإصابات بين الأطفال، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الإصابة بالفيروس المخلوي لا تقتصر على الأطفال فقط، فمن الممكن إصابة الأشخاص كبار السن ممن تعدى عمرهم الـ65 عاما. من جهتها حذرت النائب إيناس عبد الحليم، من زيادة معدلات انتشار الفيروس، مؤكدة أن هناك حالات مصابة استدعت الدخول للمستشفى وفي حالة حرجة.

وأوضحت، أن الفيروس ينقل عن طريق العدوى من خلال لمس الأسطح أو الرزاز أو غيره، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا بشكل كبير، وهذا الفيروس سريع الانتشار بشكل كبير، وأن الأكثر عرضة للإصابة به هم من يعانون بضعف في الجهاز المناعي أو الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، أو كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت: لذلك يتطلب الأمر التدخل السريع من وزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن إيجاد آلية لحماية الطلاب، وأيضاً السماح بالتغيب حال ظهور الأعراض، وعدم ذهاب الأطفال والتلاميذ حال شعورهم بأي أعراض، حفاظاً على صحتهم ومنعاً من نقل ونشر العدوى. كما طالبت عبد الحليم، بضرورة اجتماع طارئ للجنة الأزمات، للنظر فى عودة الكمامات مرة أخرى والمسافات الآمنة والتباعد.

