السعودية: القبض على قاضٍ مرتشٍ بالجرم المشهود

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الرياض - الوكالات: أعلنت السلطات السعودية، القبض على قاض مرتش في محكمة الاستئناف في المدينة المنورة أثناء استلامه أموالا تم الاتفاق عليها مع أحد الأشخاص مقابل إصدار حكما بدعوى مقامة لدى محكمة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة): «تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل مبلغ 4 ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات»، بحسب قناة «الإخبارية».

وأكدت الهيئة أنها «مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون». من جانب آخر، شهرت وزارة التجارة السعودية، بمالكة مؤسسة مواد غذائية بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة عرض وبيع المنشأة التابعة لها في محافظة البكيرية 35 منتج عصائر وبسكويت وبطاطا منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالقصيم، الثلاثاء، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفة. كما أكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين.